Poncho Herrera ya no canta con RBD, pero afirma que su amistad va más allá de esto

Poncho Herrera no podrá asistir al concierto que sus ex compañeros de RBD ofrecerán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como parte de su gira del reencuentro “Soy Rebelde”, pero el actor aclara que el que no esté presente no afecta la amistad que tiene con ellos.

“Les estaba diciendo que voy a estar trabajando. Pero es como cuando tienes un tablero de ajedrez, que de repente dejas las piezas en pausa, te vas, pero regresas y las piezas están ahí; entonces esa es la amistad que tenemos.

“Creo que la amistad que tenemos y el cariño que tenemos va más allá de estar o no estar. Vivimos cosas muy importantes en un momento de nuestras vidas cuando éramos jóvenes, cuando intentábamos entendernos en este espacio, entonces hay cosas muy potentes que solamente entre nosotros conocemos”.

A su paso por la alfombra negra de la Gala Vogue de Día de Muertos, el mexicano afirma estar contento por el éxito que ha tenido su antigua agrupación en su reencuentro.

“Creo que es fantástico lo que les pasó, lo que están haciendo, la manera como están abarrotando estadios, la manera como están explotando este proyecto; entonces estoy muy feliz por ellos, estoy muy feliz por Anahí, por la familia que tiene, por la familia que han generado”.

