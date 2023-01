‘Poncho’ Herrera aclara los rumores tras presuntamente haber pedido $10 millones de dólares para estar en la gira de RBD

La agrupación RBD desde el pasado mes de diciembre han mantenido a sus fanáticos a la expectativa, debido a que el próximo 19 de enero tienen una gran noticia para anunciarle a cada uno de ellos, así lo dieron a conocer con la publicación que cinco de esos integrantes compartieron en su perfil de Instagram.

Sin embargo, a muchos les llamó la atención ver que Alfonso ‘Poncho’ Herrera fue el único que no ocultó todas sus publicaciones de la aplicación, así como no subió el video que compartió el resto y tampoco cambió la foto de perfil. Además, comenzando este 2023 él se vio envuelto en un escándalo por presuntamente haber solicitado 10 millones de dólares para poder estar en la gira.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones“, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Herrera se vio en la obligación de aclarar los rumores tras verse sumergido en una gran cantidad de rumores donde infinidades de internautas lo criticaron por aparentemente haber solicitado esa gran suma de dinero.

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañeros me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, siguió diciendo.

‘Poncho’ antes de finalizar el mensaje que le quiso hacer llegar a todos sus fanáticos aprovechó para dejar claro todo lo que ha sido ‘Rebelde’ en su vida.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023″, culminó escribiendo en la mencionada plataforma.

