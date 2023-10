Chris Christie: Pence tomó la “decisión correcta” al renunciar a su candidatura para 2024

El exgobernador de Nueva Jersey y candidato a la nominación republicana, Chris Christie, respaldó la decisión de Mike Pence de abandonar la carrera presidencial republicana para 2024.

En una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN, Christie elogió a Pence por su esfuerzo en la competencia, según recogió The Hill. Afirmó que fue una carrera difícil y que el exvicepresidente tomó la decisión correcta para él y su familia al retirarse.

“Quiero decir que Mike, ya sabes, corrió una carrera difícil, una buena carrera. Fue muy difícil para él. Creo que tomó la decisión correcta para que él y su familia salieran de la carrera. Y mire, creo que al final, simplemente significa que esta carrera se está estrechando, y todo el mundo dijo que así sería”, dijo el exgobernador de Nueva Jersey.

Mike Pence anunció su retirada de la carrera presidencial durante la Conferencia de la Coalición Judía Republicana. A pesar de no haberse clasificado para el tercer debate presidencial del próximo mes, Pence tomó la decisión de suspender su campaña, declarando que “no es su momento”.

Christie, según The Hill, dijo espera competir en el escenario del debate en Miami y en las elecciones de New Hampshire.

El candidato presidencial republicano subrayó su papel como el candidato “más franco” contra el expresidente Trump, quien sigue siendo el favorito en las primarias de 2024. Destacó la necesidad de un liderazgo que diga la verdad de manera consistente en estos tiempos.

“Hemos sido consistentes y fuertes. Y ese es el tipo de liderazgo que Estados Unidos necesita en este momento. Alguien que diga la verdad, consistentemente, todos los días”, citó el medio.

Contra Trump

Christie no perdió la oportunidad de criticar al expresidente Trump, alegando que este “nunca termina lo que empieza”.

Christie cuestionó algunas de las promesas incumplidas, según él, de Trump durante su primer mandato, como la construcción del muro fronterizo y el equilibrio presupuestario.

“Donald Trump nunca termina lo que empezó. Dijo que iba a construir un muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México. Construyó 52 millas de nuevo muro en cuatro años. Dijo que iba a equilibrar el presupuesto y añadió 7,8 billones de dólares de deuda. Y de la misma manera que dijo que iba a traer la paz a Medio Oriente, no lo hizo”, dijo, según USA Today.

Sin embargo, de acuerdo con USA Today, la afirmación de Christie sobre la construcción de 52 millas de muro fronterizo bajo la administración de Trump ha sido cuestionada.

El exgobernador de Nueva Jersey también expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Trump se rodee de personas cuestionables en un segundo mandato. Christie insinuó que aquellos a quienes se refirió como “galería de payasos y pícaros” no serían la mejor elección para formar parte de la administración de Trump.

Finalmente, Christie criticó la propuesta de Trump de separar la ayuda de Estados Unidos a Israel de la ayuda a Ucrania, considerándola como una visión errónea del mundo. Según Christie, estos dos tipos de ayuda están conectados, y la cooperación es esencial para contrarrestar las amenazas de países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte en la búsqueda de desestabilizar el mundo y crear violencia.

El candidato republicano defiendó el apoyo firme tanto a Israel como a Ucrania, según informó el medio.

