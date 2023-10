Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, aclara que no descuida a la familia por su carrera

Nadia Ferreira es la mamá de Marco Anthony y además está casada con Marc Anthony, sin embargo la paraguaya de 24 años de edad es también una reconocida modelo de fama internacional, ya que durante su paso por Miss Universe 2021 llegó a ser primera finalista.

En la actualidad sobrellevar su vida laboral con la personal y la privada ha sido todo un reto que en el día a día va superando con creces. En una entrevista reciente incluso habló que el hecho de estar desarrollándose en todo estos roles no quiere decir que esté descuidando a su familia, bajo ninguna circunstancia.

La prensa obtuvo estas declaraciones de Ferreira cuando la vieron asistir al “Vogue Gala de Día de Muertos”, en donde dijo: “Me siento muy contenta. Tuve que poner en pausa mi carrera obviamente por el embarazo y el bebé, pero aquí estoy con todo, retomando eso que tanto me apasiona“. Vale agregar que Nadia no estuvo acompañada por su esposo, ya que éste se encontraba preparándose para uno de sus conciertos en el país azteca. El cantante se estará presentando en Cancún, según reportó Mezcalent.

Sobre el bautizo de Marco Antonio, Nadia aseguró que ella quiso que se llevaba acabo en México, debido a la relación que ella sostiene con el país, luego de haber vivido durante varios años ahí. “Yo tuve la oportunidad de vivir aquí casi 3 años y la verdad es que me encanta. Ya les digo que México tiene algo muy especial”, dijo Ferreira. También agregó: “Lo bautizamos en la catedral, no en la Basílica de Guadalupe, pero muy especial”.

