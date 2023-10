Nadia Ferreira dejó a más de uno atónito al responder cómo es su relación con Jennifer López

Para ninguno es un secreto la gran cantidad de amores que ha tenido el cantante Marc Anthony a lo largo de su vida, y muchas de esas mujeres han pertenecido al mundo del entretenimiento, algunas de ellas han sido: Dayanara Torres, Jennifer López, Shannon de Lima y actualmente Nadia Ferreira, con quien además se casó el 28 de enero de 2023 en Miami.

A su vez, suele ser costumbre que en diversas oportunidades los reporteros realicen algunas preguntas incómodas para conocer si existen algunas diferencias con los amores del pasado de su actual pareja sentimental, hecho que además se vincula en esta oportunidad con la paraguaya.

La paraguaya Nadia Ferreira deslumbró en el evento realizado por Vogue. / Foto: Mezcalent.

Hace algunos días Ferreira tomó sus maletas y viajó hasta México para cumplir con algunos compromisos laborales que ya tenía previstos. A su vez, varios se interesaron en conocer cómo sería el vínculo que tendría ella con JLo.

“¿Cómo es tu relación con Jennifer López?”, se le escucha decir al entrevistador y en medio de la circunstancia tomó la determinación de no perder la cordura y responderle: “Vamos a seguir, gracias”, siendo así como se dio la vuelta y siguió su camino por la alfombra roja del evento en el que se encontraba disfrutando.

Myrka Dellanos habla de la reacción de Nadia Ferreira

El momento definitivamente se convirtió viral rápidamente, hecho por el que Myrka Dellanos también se tomó el tiempo para opinar sobre lo que ocurrió. Por ello, en ‘La Mesa Caliente’ dijo:

“Quieren hacer como que hubiese un gran problema, Jennifer López hace tantos años que no está con Marc Anthony y obvio tiene a sus hijos. No creo que haya un problema, creo que lo que sucede es que a Nadia al llegar a México no le dijeron como es la prensa en México… que hacen todo tipo de preguntas. A lo mejor no estaba acostumbrada a ese tipo de preguntas”.

¿Desde cuándo están separados Marc Anthony y Jennifer López?

Fue en el año 2004 cuando la pareja de cantantes se dieron la oportunidad de comenzar una relación sentimental, aunque no duró mucho porque fue en el 2011 cuando ambos decidieron ponerle fin, luego de haber tenido dos pequeños.

El cantante Marc Anthony junto a Jennifer López en el año 2006. / Foto: DON EMMERT/AFP vía Getty Images.

