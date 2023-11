Tenista Alexander Zverev condenado a pagar multa por violencia a su expareja

El tenista Alexander Zverev recibió una multa de $476,000 dólares, por parte de un tribunal de Berlín por violencia conyugal.

Tras conocerse la condena, los abogados del deportista alemán emitieron un comunicado rechazando el fallo y asegurando que las pruebas no son suficientes.

El tribunal “emitió el 2 de octubre un mandato penal contra el tenista profesional Alexander Zverev”, sospechoso de “golpes y lesiones”, según el fallo. “Se reprocha al acusado haber maltratado físicamente a una mujer y haberle dañado en el marco de una disputa en mayo de 2020 en Berlín”, se añade.

A su vez, allí se informa que la defensa del acusado rechazó la medida, por lo que se abre ahora una nueva etapa en el caso. “El servicio competente del tribunal de primera instancia de Tiergarten va primero a volver a escuchar a las partes (…) y luego fijaría una fecha para el proceso”, se informa.

Zverev y Brensa Patea estuvieron en pareja durante casi un año, hasta que en agosto de 2020 anunciaron su separación. Pero, poco después la mujer confirmó que estaba embarazada: “Estoy en la vigésima semana de embarazo, estoy esperando un hijo de Alex”, reveló en una entrevista

Cabe recordar que no es la primera vez que Zverev, actual número 9 del mundo, se ve involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”.

Debut triunfal de Zverev en París

Zverev (9º del ranking ATP) debió trabajar y mucho para superar el debut del Masters 1000 de París. Luego de dos horas y media, doblegó el juego del húngaro Marton Fucsovics (52º) con un resultado ajustado de 4-6, 7-5 y 6-4.

Sascha, finalista del torneo parisino en 2020 y semifinalista en 2021, en ambos fue derrotado por el ruso Daniil Medvedev, necesitó recurrir a su mejor nivel para imponerse ante un rival peligroso que comenzó con ventaja y amenazó con dejarlo en el camino.

Fueron muchas las oportunidades de quiebre presentadas a lo largo del encuentro para Zverev, pero la falta de eficacia en ese momento clave le dificultó la tarea: quebró solo tres veces en 13 ocasiones, mientras que Fucsovics generó tres break points y aprovechó uno.

Sin embargo, la experiencia del nueve del mundo, que aún sueña con ganarse un lugar en las ATP Finals de Turín, donde solo quedan tres vacantes (actualmente está séptimo en la race), pudo más y firmó un fantástico y necesario triunfo para sus aspiraciones. Fue campeón del también llamado Torneo de Maestros en 2018 y 2021.

Seguir leyendo:

Zverev obligó a expulsar a fanático del Abierto de Estados Unidos por grito nazi: “Se puso a cantar el himno de Hitler”

US Open: Alexander Zverev y Daniil Medvedev se suman a la batalla por el título

Alexander Zverev sobre su operación: Mis ligamentos laterales del tobillo estaban desgarrados