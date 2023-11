Analizan utilizar vías marítimas de carga para descongestionar el tráfico en Nueva York

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, y el presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico (NYC EDC), Andrew Kimball, anunciaron este miércoles que las agencias están buscando soluciones innovadoras para distribuir más carga a través de vías fluviales en lugar de carreteras.

A través de la iniciativa Carreteras Azules, la Ciudad activará la sólida red de vías navegables locales para el movimiento sostenible de mercancías. Las agencias dieron a conocer este miércoles una Solicitud de Información y Expresiones de Interés (RFEI, por sus siglas en inglés) para solicitar comentarios del sector privado sobre los desafíos y oportunidades de la industria, incluidas formas de implementar y apoyar a las empresas para que participen en operaciones de carga frente al mar y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

“Nueva York es una ciudad de islas, pero sus vías fluviales transportan menos del 10% de la carga. A través de esta iniciativa pretendemos aumentar el movimiento más limpio de mercancías en toda la ciudad”, expresó la vicealcaldesa de Operaciones, Meera Joshi. “El sector privado es esencial para lograr un cambio modal impactante y esperamos colaborar en medidas viables para reactivar nuestra carretera marítima”.

Esta iniciativa se basa en las recomendaciones de PlaNYC: Getting Sustainability Done y Making New York Work for Everyone del Panel “Nuevo” de Nueva York, que pide ampliar el uso de las vías navegables de la ciudad para el transporte de mercancías.

“Habiendo establecido recientemente el récord histórico de empleos en la historia de la ciudad de Nueva York, nuestro enfoque se centra en proyectos y políticas que promueven la equidad económica, la movilidad y la prosperidad”, señaló sobre el proyecto María Torres-Springer, vicealcaldesa de Vivienda, Asuntos Económicos y desarrollo de la fuerza laboral.

Mediante la iniciativa Blue Highways, la ciudad está explorando formas de modernizar la infraestructura marina existente, ampliando el acceso a la costa y ayudando a desarrollar un modelo sostenible para entregas de última milla que involucren buques de carga marítimos y vehículos de bajo y cero emisiones, como bicicletas de carga y furgonetas eléctricas.

Reactivar vías fluviales

“Reactivar nuestras vías fluviales para el movimiento de mercancías puede ayudar a reducir la dependencia de la ciudad de camiones grandes, reduciendo la congestión y las emisiones”, dijo el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez. “Con una costa de la ciudad que se extiende más que Miami, Boston, Los Ángeles y San Francisco juntas, existe una gran oportunidad de desarrollar una red de carga regional para transportar nuestras mercancías de manera más segura y eficiente. Esperamos trabajar con nuestros socios de EDC y el sector privado para comprender mejor cómo apoyar a las empresas interesadas en el transporte marítimo”.

Este RFEI ayudará a informar a la Ciudad sobre la viabilidad de lanzar un programa piloto de transporte marítimo. La Ciudad da la bienvenida y alienta las respuestas de una amplia gama de operadores de carga y otras partes interesadas, incluida la participación de proveedores de MWBE certificados por la Ciudad, para:

Identificar entidades interesadas en facilitar, operar o utilizar terminales marítimas u otras propiedades frente al mar para el movimiento de carga marítima.

Solicitar comentarios de los operadores de carga sobre las barreras existentes que deben abordarse para operar y utilizar con éxito una red de carreteras marítimas en la ciudad de Nueva York.

Solicitar comentarios de los operadores de carga y las partes interesadas sobre los factores económicos y regulatorios necesarios, así como las mejoras razonables de infraestructura, necesarias para optimizar el movimiento de carga por agua.

Solicitar comentarios sobre prácticas sostenibles para minimizar los impactos ambientales e identificar oportunidades para apoyar el transporte marítimo con opciones de entrega sostenibles en la última milla (incluidos, entre otros, equipos y embarcaciones de bajas emisiones, reducción de desechos y mitigación del ruido y la contaminación del aire).

Identificar oportunidades para que múltiples entidades participen conjuntamente en un futuro piloto de carretera marítima.

Según el nivel de respuestas a este RFEI, la Ciudad puede optar por realizar inversiones de capital adicionales, como modernizar sus terminales marítimas, ampliar el acceso a los transportistas y receptores marítimos y asociarse con el sector privado en la activación de carreteras marítimas. Al reconocer que esta iniciativa es un catalizador para el desarrollo económico, la ciudad fomentará el desarrollo de la fuerza laboral colaborando con instituciones educativas locales para desarrollar programas de capacitación específicos, asegurando que las comunidades locales se beneficien y formen parte de la reactivación de la carretera marina.

La Ciudad tiene la intención de buscar oportunidades de financiamiento federal adicionales para apoyar estas iniciativas. En 2022, se obtuvieron más de $5 millones para mejorar el servicio de carga marítima y reforzar la carretera marítima de la ciudad de Nueva York.

“Necesitamos desesperadamente encontrar formas creativas de aliviar la congestión en nuestras carreteras”, manifestó el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. “Como recomienda mi Plan Integral para Brooklyn, cambiar el transporte de carga de la carretera al agua llevará a Brooklyn hacia un futuro más sostenible y, al mismo tiempo, traerá más empleos industriales ecológicos a nuestro municipio. Me alegra ver que el Departamento de Transporte y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York avanzan en el objetivo de trasladar la carga al agua a través de su iniciativa Blue Highways, y espero continuar con la colaboración”, agregó el funcionario.