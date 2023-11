Entrevista: Noelia Voigt, Miss USA, reacciona a quienes la acusan de querer ser Miss Venezuela

“Incluso si no ganó el Miss Universo, no voy a sentir que me ido sin nada”, dice Noelia Voigt, Miss USA en una entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York. El nombre de Voigt alcanzó altas cotas de popularidad mundiales cuando aseguró estar orgullosa de sus orígenes venezolanos. Esto generó que muchos reconocieran y aplaudieran su logro y belleza, mucho más. Mientras que otros han intentado desacreditarla alegando que ahora quiere ser Miss Venezuela.

Durante nuestra conversación, Noelia Voigt nos dijo estar contenta por ser Miss USA y sobre todo por ser la primera que ostenta el título teniendo ascendencia latina, ya que ella es por nacimiento venezolana-estadounidense.

Por esta misma razón Noelia Voigt se siente feliz de poder sumar y aportar en el discurso de integración, ya que sus orígenes permiten recordar que al final del día Estados Unidos es un país que está compuesto por millones de habitantes que provienen de diferentes razas y culturas. Así que por añadidura Voigt también representa en gran parte a todas esas comunidades latinas que habitan USA.

Ahora bien, el reconocimiento de sus orígenes ha generado que muchos estén creando una narrativa en la que enfrentan a una mujer contra la otra, en este caso a Miss USA en contra de Miss Venezuela y este es un discurso del que Voigt no quiere ser participe.

"No estoy a favor de poner a las mujeres unas contra otras. Me doy cuenta de que esto es una competición, pero creo que todos podemos celebrar lo que aportamos", dice Noelia Voigt, – Miss USA.

El mensaje de Voigt es muy claro en esta situación, incluso espera poder conocer a Diana Silva, la actual Miss Venezuela. “Tengo muchas ganas de conocer a Diana… y vamos a estar juntas toda la semana porque Estados Unidos y Venezuela están uno al lado del otro en la fila y tengo muchas ganas de eso”m aseveró Noelia. También añade que esperar que tanto ella como Diana se pueda unir y liderar la competencia con amistad.

Noelia también admite que en este proceso del Miss Universo ella ha ido viviendo un día a la vez. Primero fue ser Miss Utah, después Miss USA y para ese entonces ni quiera estaba pensando en la gran competencia que ansían todas. Admite que sí tenía una visión general de todo el panorama, pero nunca ha querido precipitarse.

Sigue Leyendo más de Miss USA aquí:

· Miss USA ofrecerá talleres de salud mental a sus concursantes tras el suicidio de Cheslie Kryst

· Cheslie Kryst, Miss USA 2019, cumple un año de haberse quitado la vida tras lanzarse de un piso 29 en NYC

· Confirman la causa de muerte de Cheslie Kryst, Miss USA 2019