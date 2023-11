Hombre piensa que ganó solo $25 dólares con un raspadito de lotería, en realidad eran $250 mil

Eric Guetter, un hombre de Iowa, pensó que se había ganado solo $25 dólares en la lotería, pero en realidad el premio era muchísimo más grande.

El hombre y su esposa, de la ciudad de Worthington, compraron varios boletos de lotería instantánea y esperaron hasta llegar a casa para rasparlos.

La pila incluía un boleto del juego de raspadito llamado ‘Lucky 7 Bonus’, que tiene un costo de $20 dólares.

Mientras Guetter comenzaba a raspar el boleto, pensó que se había ganado un premio de $25 dólares, según contó a los funcionarios de la lotería del estado cuando fue a cobrar su premio.

Después, el hombre de 50 años notó que había algunos ceros. “Saqué la lupa para ver un poco más de cerca, luego miré a mi esposa y dije: ‘¡Cariño, ganamos un cuarto de millón de dólares!'”, contó el suertudo ganador.

El hombre y su esposa, llamada Deanne, le habían pegado al gordo con el premio mayor del juego, que era de $250 mil dólares.

Guetter no estaba seguro si realmente habían ganado todo ese dinero, por lo que la pareja llevó su boleto de vuelta a la tienda Morning Star Station, donde lo habían comprado.

Allí, le pidieron a un empleado que lo verificara nuevamente. El trabajador lo hizo en la máquina verificadora que les indicó que sí habían ganado el gran premio.

“Al principio no podía creerlo hasta que me aseguré de que mis ojos no me estuvieran mintiendo”, dijo Guetter a los funcionarios de la lotería.

“Y luego fue como un gran peso que se me quitó de encima porque ahora podemos pagar nuestra casa. Wow, se siente genial”, añadió.

Guetter dijo que juega a la lotería por diversión, y con la esperanza de ganar mucho, pero nunca pensó que realmente ganaría un premio como este.

