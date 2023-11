Sherlyn dice que el encuentro entre André, su hijo, y el donador del esperma, su padre, podría darse

Aunque afirma que disfruta el hecho de ser mamá soltera, Sherlyn sabe que podría llegar el momento en el que su hijo le pregunte sobre su papá e incluso que le manifieste su deseo de tener contacto con él.

En un breve encuentro con la prensa, la actriz comentó que el encuentro entre André y el donador del esperma podría darse siempre y cuando el hombre manifieste su deseo de que sea así, situación que no es tan común que suceda.

“A los donantes no se les genera ningún vínculo de responsabilidad ni de compromiso económico. Hay gente que dice ‘yo solamente dono y no quiero saber nada, ni que me cuenten’, pero esa ya es una decisión del donante. Yo no me cierro a que mi hijo pueda conocer a su padre biológico“, dijo Sherlyn.

Para finalizar, la actriz reiteró sus intenciones de volver a convertirse en madre, ahora de una niña, y confirmó que utilizará el método de inseminación para concebir otra vez, pues no quiere estar atada sentimentalmente a un hombre para toda la vida.

Sobre la educación de André

Sherlyn es la nueva presentadora backstage de la nueva temporada de “Mira Quién Baila: La Revancha”, y confiesa que vive un etapa plena donde no busca pareja mientras disfruta al máximo su papel de mamá tratando de hacerlo de manera respetuosa; y sí, sí se le antoja tener una niña.

¿Cómo compaginas el trabajo con tu hijo?

Sí, mi hijo está aquí (en Miami). Es un trabajo muy noble porque no estoy toda la semana, entonces me permite llevarlo al colegio, recogerlo, llevármelo al parque, llevarlo a hacer cosas y los días que tengo que estar en competencia pues se queda con mi mamá.

Ahora que compartes con las hijas de Amara, ¿se te antoja una niña?

¡Ay, sí, sí! ¡Las hijas de Amara son una hermosura! Yo a Amara la quiero mucho y claro, se me van los ojos y la baba en los bebés, me encantaría tener todo un kinder.

¿Cuál es el mayor reto que tienes como mamá?

El reto es educar de forma distinta a la que nos enseñaron que era la tradicional, que era gritos o que era castigos, o que era «¡vete a la esquina a pensar lo que hiciste!».

“En la crianza respetuosa hay que hacerlo de forma distinta, y a veces tendemos a irnos a los viejos patrones, pero creo que si nos comprometemos a ello y logramos tener crianza respetuosa vamos a formar niños con más amor.

“Hay que respirar porque es todo un reto pero está valiendo la pena. Veo que mi hijo es muy feliz, seguro, compartido, autosuficiente y entonces cuando veo eso digo, ‘vamos por buen camino'”.

¿Y en el amor, tienes pareja?

No. Estoy muy contenta soltera, sin hacer «casting» por el momento; no tengo ganas, estoy muy contenta así y gozándome mucho esta etapa de estar viviendo a plenitud mi vida, mi carrera profesional, mi etapa de mamá. ¡Estoy muy contenta!

