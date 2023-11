Encuesta muestra que mayoría de estadounidenses tienen problema para pagar el funeral de sus familiares

Una encuesta de Debt.com realizada a 1,000 estadounidenses muestra que más de la mitad se endeudaría para pagar el funeral de un familiar, con 3 de cada 10 que ya lo han hecho.

La nueva sección “Muerte y Deuda” de Debt.com profundiza en cómo los estadounidenses afrontan la muerte y el papel que juega el dinero. “La deuda está tan generalizada en nuestra cultura que es, literalmente, un problema que va de la cuna a la tumba“, dijo Howard Dvorkin, CPA y presidente de Debt.com. “Asumimos deudas cuando nacen nuestros hijos y creamos deudas cuando morimos, que a menudo nuestros hijos tienen que pagar“.

Este sentimiento se ve reflejado en el resultado de la encuesta, que muestra que el 55% dijo que “asumiría deudas por el funeral de un familiar”.

Más de la mitad (52 %) de aquellos que no pudieron pagar los últimos deseos de sus seres queridos terminaron cargando la deuda a sus tarjetas de crédito. Dado que la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito ahora supera el 28%, es probable que la deuda dure muchos años, dice el reporte de Debt.com.

Conclusiones de la encuesta:

· El 52% se endeudó con tarjetas de crédito para pagar un funeral

· El 28% dijo que la deuda funeraria le genera ansiedad

· El 14% dijo que tuvo que posponer el pago de otras facturas para cubrir los gastos del funeral

· El 70% afirmó no tener testamento y citó como principales motivos no tener tiempo, ser demasiado joven, no tener un patrimonio y ser un proceso demasiado estresante.

“Cada uno de nosotros debe pensar no solo en su propio fallecimiento, sino en cómo afectará a las vidas de quienes dejamos atrás. Esto incluye todo, desde redactar un testamento hasta planificar nuestro funeral”, dijo Dvorkin.

La encuesta también preguntaba si sabían qué ocurría con la deuda de un ser querido después de su fallecimiento, y el 55% no lo sabía.

Para más detalles sobre la encuesta y su metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Encuesta muestra que muchos estadounidenses necesitan la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes

· La inflación está enfermando a los estadounidenses física y financieramente, revela encuesta

· Empleados estadounidenses sienten que la inflación está superando a sus salarios: Encuesta BofA