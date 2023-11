Samadhi Zendejas reacciona al apoyo de Danna Paola y le dice: “En mí tiene una gran fan y una amiga”

Samadhi Zendejas no ha hecho oídos sordos a las palabras de apoyo que recibió de la cantante y actriz Danna Paola, luego de que Horacio Pancheri la llamara ‘fea’ en una red social.

La protagonista de la telenovela “Vuelve a Mí” habló sobre esta cortesía que tuvo la que fuera protagonista de la telenovela “La Doña”, también de Telemundo y sobre ésta dijo: “Somos compañeras, yo la admiro, admiro la gran artista que es y lo único que le puedo decir es que en mí tiene una gran fan, una gran compañera y una amiga”, según reportó el portal de Mezcalent.

Todo lo que pasó en relación al supuesto comentario de Pancheri, supuesto porque éste afirma que su cuenta fue hackeada, Zendejas ha sido muy clara en su mensaje de empoderar a las mujeres y de no callarse cuando suceden experiencias como éstas en donde alguien se cree con el derecho de hablar sobre el cuerpo de una mujer de manera despectiva.

Sobre este punto también agregó: “Mis redes siempre son dedicadas a las mujeres, de hecho se sienten los niños que me siguen de que ‘¡oye, siempre nos hablas de las mujeres!’, y es que han hecho historia conmigo, yo siempre camino con ellas, siempre las llevo a un logro a corto o largo plazo, me acompañan, así que estoy muy agradecida con ellas”.

Durante esta conversación reciente con Mezcalent otro aspecto que la actriz agradece es que cada uno de los proyectos en los que ha trabajado está dejando una huella importante en el público que la sigue: “Estoy súper bien, muy feliz, me siento en uno de los momentos más bonitos de mi vida, realizándome, haciendo proyectos, haciendo historia, no nada más en México, representando a todas las mujeres mexicanas y no nada más en México, sino en toda la industria en general, muy feliz y muy contenta“, dijo Samadhi Zendejas.

