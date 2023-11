Clarissa Molina se llena de nostalgia y le dice a Lili Estefan: “Te entendí más que nunca”

La dominicana Clarissa Molina el pasado jueves 2 de noviembre cumplió siete años formando parte de la programación de ‘El Gordo y La Flaca‘ junto a Lili Estefan y Raúl de Molina. Por ello, en el espacio de entretenimiento compartieron parte de su recorrido en un breve video.

“Hace 7 años @clarissamolina se incorporó a nuestra familia de #ElGordoYLaFlaca recibiendo todo el cariño de nuestros anfitriones y el público”, fue el mensaje que acompañó el emotivo audiovisual.

Además, se aprecia parte del gran avance profesional que ha logrado tener la presentadora de televisión. Por ello, el conductor Raúl de Molina expresó lo siguiente: “Para nosotros tener a Clarissa aquí es como el habernos ganado la lotería”.

La modelo profesional aprovechó la oportunidad para responderle y manifestar el gran cariño que siente por todo el equipo de trabajo que la acompaña de lunes a viernes en Univision: “Yo los quiero demasiado, fue lo mejor que me pasó sin duda alguna. Me he divertido muchísimo y he aprendido muchísimo”.

En la publicación dejaron una gran cantidad de comentarios y uno de ellos fue de Jomari Goyso: “Clari es lo más bello del mundo”.

Lili Estefan también aprovechó para decirle: “Este año has sentido más que nunca el amor del público. Te tocó pasar por un momento personal públicamente, que es lo que me pasó a mí, y el trabajo te ha sacado adelante”. Clarissa le dijo: “Te admiro muchísimo flaca, yo te entendí más que nunca, más que nunca lo que pasaste en ese entonces, así que hay un respeto hasta mayor”.

“Wow 7 años. ¡Recuerdo como inicio todo y me llena de orgullo todo lo que has logrado mi Clari hermosa”, “Wow! ¡El tiempo pasa volando! ¡Muchas bendiciones siempre”, “Me encanta el cariño tan genuino que le demuestra Raúl a nuestra flaca! ¡Sigue adelante Clari, el cielo es el límite!”, “Qué hermosas palabras de esos maestros de la televisión para nuestra Clarissa”, “Clarisa es como su nombre, brillante, clara, ella es simplemente luz. Es buena de corazón”, “¿Será que Clarissa se irá del programa? Suena como a despedida?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

