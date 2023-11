Nicki Nicole y Peso Pluma se besan en la boca a mitad de concierto y él le dice: “Te amo”

La argentina Nicki Nicole el pasado jueves 2 de noviembre tuvo una presentación en el Pepsi Center en la Ciudad de México, show al que decidió invitar a Peso Pluma y así cantar el tema musical que tienen juntos y se trata de ‘Por las noches’.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, antes de retirarse del escenario aprovechó para agradecerle a todas las personas que se encontraban en el lugar por el hecho de apoyar la carrera musical que está formando Nicki.

Posteriormente, el mexicano se le acercó y le dio un beso en la boca y la reacción de ella fue como de estar nerviosa mientras no paraba de reírse. Sin embargo, no fue uno solo porque se dieron otro frente a miles de personas que pagaron para ver el show. La argentina le dijo: “Gracias por venir, amor” y él le respondió: “Te amo”.

Nicki Nicole habría comparado con un perro a Peso Pluma

“No, no me molesta que me pregunten, pero o sea imagínate si tú todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal, no estoy diciendo que seas un perro, es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘qué onda'”, dijo Nicki Nicole a ‘Molusco TV’.

“Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros, somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada”, agregó durante la entrevista.

“Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas, si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, fue el mensaje que colgó en ‘X’ el pasado 10 de octubre.

gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023

