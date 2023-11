ChikyBombom responde a las críticas por imitar el particular estilo de Peso Pluma

La presentadora de televisión Chikybombom decidió adoptar el estilo de pelo mullet que usa el cantante Peso Pluma, por lo que una vez más terminó sorprendiendo no solamente a sus seguidores de la red social de la camarita, también ocurrió con la audiencia de ‘En Casa con Telemundo’.

Es notorio que el intérprete de corridos tumbados ha logrado dejar una huella no solamente en el ámbito musical, también ha sucedido en el mundo de la moda y del estilo capilar, y la dominicana no ha sido la única en inspirarse en su look. Sin duda, el mencionado corte de cabello está llamando la atención y se ha ido convirtiendo en todo un fenómeno viral que traspasa fronteras.

Sus fanáticos han reaccionado ante este cambio de look, y es que de manera constante siempre se une a las tendencias, al tiempo que tiene una gran habilidad para adaptarlas a su propio estilo. Además, varios de sus fanáticos han confesado estar considerando también copiar el mullet como su nuevo corte de cabello.

“Hoy amanecí con la peluca de Peso Pluma puesta, a aquella no le gusta y a ella le encanta“, comenzó diciendo en un video que colgó en las historias de la red social de la camarita, donde supera los tres millones de seguidores.

La presentadora de televisión ChikyBombom también se disfrazó para una nueva edición de ‘Hoy Día’, al igual que el resto de sus compañeros de labores. / Foto: Mezcalent.

“A mí me fascina, este corte se llama mullet y tienes que ponerte con el programa, el que sabe, sabe y el que no sabe, se va a quedar sin saber y lo busque en Google. La gente tiene que saber de estilo, de flow, de coco loco”, dijo para aquellos que de manera constante opinan sobre el resto.

Sigue leyendo:

· ChikyBombom muestra su increíble transformación física y abundan las opiniones sobre su cuerpo

· Chikybombom se manifiesta tras la visita de Andrés Hurtado a ‘Hoy Día’: “Espero en Dios que cumplas tu palabra”

· Chikybombom le envía un mensaje a Thalía y ambas demuestran el ritmo que llevan en la sangre