Yailin ‘la más viral’ con un top y bikini recibe críticas por supuestamente no saber cantar

La dominicana Yailin ‘la más viral’ el pasado jueves reapareció en la red social de la camarita, donde además supera los 11 millones de seguidores, momento donde aprovechó para subir un atrevido video en el que presume su escultural figura.

La cantante de 21 años lució su larga cabellera, un top fucsia y un bikini de hilos que combinaban con su vestuario. A su vez, no perdió la oportunidad de mostrar su tonificado abdomen, tomando en consideración que en diversas ocasiones ha hecho saber que se ha sometido a cirugías estéticas.

La expareja sentimental de Anuel AA se mostró muy sonriente y maquillada mientras disfrutaba de la noche en República Dominicana en un yate, al tiempo que se encontraba pasando un rato agradable junto a su “colaborador” Tekashi 6ix9ine y ella en su Instagram escribió: “Y me puse más buenota”.

La publicación casi alcanza los 20,000 comentarios, aunque no todos resultaron ser muy positivos para ella, puesto a que muchos se terminaron burlando tras considerar que verdaderamente no canta. Sin embargo, no fue lo único que mencionaron porque hasta la llegaron a comparar con las canciones que tiene ‘La Bichota’, y algunos internautas piensan que solamente le falta cambiar el color de su melena a rosado.

“Suena como las de Karol G”, “Tanto autotune no se entiende ni mierda… la mujer de las mil voces”, “Esa lipo se perdió”, “Tanto autotune que no se entiende la letra de la canción”, “Que cante en vivo a ver qué es lo que tiene”, “Primero que se aprenda la canción… No sabe ni cuando comenzaba. Trabaja cariño, sigue trabajando. Todavía te falta”, “Los subtítulos por fa que no entendemos que dices feliz día”, “No te vayas a poner el cabello medio rosita en las puntas porque ya sabes”, “La mayoría de los artistas cuando graban un tema reciente no se lo saben, incluso cuando tienen un show si lo cantan es doblando”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

