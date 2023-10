Yailin ‘la más viral’ con sexy atuendo habla de la detención de Tekashi 69: “Esto es una porquería”

La dominicana Yailin ‘la más viral’ este martes rompió el silencio sobre los hechos que se vienen registrando desde el pasado domingo con Tekashi 6ix9ine debido a que la policía lo detuvo en República Dominicana mientras permanecía en las instalaciones de un hotel.

La cantante solamente se había pronunciado por su integridad física tras las declaraciones que había hecho ‘Diamond, La Mafia’, luego que mencionó que la dominicana habría sido agredida supuestamente por el rapero por un presunto ataque de celos. Por ello, subió una historia enviando un mensaje.

Sin embargo, no fue hasta este martes en horas de la tarde cuando rompió el silencio sobre la detención de su “colaborador”, quien tuvo que declarar hoy.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, inició el video diciendo que quería dejar claro ciertos puntos, y uno de ellos es que Tekashi 6ix9ine en ninguna ocasión la ha golpeado, al tiempo que dio una vuelta para presumir su cuerpo y mostrar que todo se encuentra bajo control.

“Mi gente, yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo. Yo quiero aclararles que yo no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente, yo estoy bien, ¿me entienden?, y nada, las autoridades están trabajando, esperemos que Dani’ salga pronto“, dijo la expareja de Anuel AA.

Yailin explicó que no volverá a hablar de la situación que se viene registrando desde hace algunos días y dijo que se encuentra muy enfocada en su trabajo para seguir ofreciéndole música nueva a quienes la apoyan. Sobre el rapero y el tema legal considera que todo esto vendría siendo una “porquería” y espera que salga rápido de este nuevo escándalo.

“Yo quería hacer un comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre, yo no soy de estar aclarando cosas a nadie de mi vida personal y estoy haciendo este video y última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada y lo que viene es música. Vamos a seguir trabajando… Esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de todo”, finalizó diciendo.

