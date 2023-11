Gabriel Soto se lanza al piso para bailar y la audiencia de ‘Despierta América’ se burla

El actor Gabriel Soto es reconocido por la amplia trayectoria artística en el mundo de las telenovelas mexicanas. A su vez, sigue destacando por los nuevos proyectos que se han ido presentando a sus 48 años, aunque en las últimas semanas se ha vuelto tema de conversación por haberle dicho “esposa” a Irina Baeva.

El mexicano el pasado viernes visitó uno de los estudios de televisión de Univision para alegrarle la mañana a la audiencia de ‘Despierta América‘, al tiempo que aprovechó para demostrar sus habilidades en el baile, pasos que terminó haciendo mientras estaba en compañía del resto de los conductores del programa de entretenimiento.

Una instructora los estuvo dirigiendo y mostró algunos pasos que le gustaría que hicieran, por lo que Soto no perdió la oportunidad de enseñar el ritmo que lleva en la sangre y se lanzó al suelo del estudio del matutino de Univision, al tiempo que dejó claro que la edad solamente es algo mental.

Los usuarios de la red social de la camarita manifestaron su descontento y confusión por la elección de ropa que realizó el actor. Además, hacen referencia a sus pantalones ajustados y zapatos sin medias. La edad fue otro de los temas, por lo que creen que no se viste acorde a ella.

Los internautas incluso dijeron que Gabriel parece lucir un poco abandonado o que su forma de bailar es similar a la de una persona mayor.

“Ya entiendo por qué se peleaban por él”, “Ay Dios, pero porque los zapatos, sin medias y esos pantalones brinca charcos, no entiendo”, “No entiendo que le ven a ese hombre si hasta abandonado se ve”, “De verdad que la gente que ya tiene cierta edad y se visten como jovencitos se ven ridículos”, “Se me figura que baila como viejito”, “Gabriel Soto no está cómo grandecito como para andar con esos pantalones pitillo tan apretados?”, “Gabriel directico para el quiropráctico porque se forzó bastante”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

