¡Hay Gabriel Soto para rato! El protagonista de “Vino el Amor” no se retira de las telenovelas

En días pasados Gabriel Soto reveló que sufre de algunos problemas en su columna y aunque se rumoró que esta situación podía ocasionar que se alejara de la pantalla chica, el actor asegura que esto es mentira.

En un breve encuentro con la prensa, el protagonista de la telenovela “Vencer La Culpa” aseguró que seguirá trabajando sin descuidar su salud y reveló que en caso de que se tenga que someter a algún tratamiento médico más invasivo, lo hará sin problemas.

“Quiero aclarar que no me retiro de las telenovelas para nada, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias a Dios me he mantenido aquí 25 años. Sí voy a tomar una pausa, pero no va a ser algo definitivo en lo absoluto. Me tengo que atender, pero seguiré trabajando”, dijo Gabriel.

Para finalizar, el histrión señaló que sus planes a corto plazo son disfrutar el tiempo al lado de su hijas Elissa Marie y Alexa Miranda y continuar con los preparativos para su enlace matrimonial con Irina Baeva, el cual aún no tiene fecha definida.

