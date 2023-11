Karla Martínez luce un vestidito, botas altas y su cabello al natural que dejan poco a la imaginación

La mexicana Karla Martínez suele ser bastante activa en su perfil de la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores. Además, siempre muestra fotos de los lugares que visita, y en oportunidades hasta le responde a algunas personas que le dejan comentarios.

La presentadora de televisión de 47 años el pasado viernes cautivó a más de uno luego de haber compartido una foto donde se muestra con su cabello suelto con rulos, un vestido más arriba de sus rodillas y una botas marrón que le dieron un toque arrebatador a su look.

Los usuarios de la red social de la camarita compartieron su opinión en la publicación que realizó Karla. Además, muchos de ellos fueron a su favor, debido a que consideran que vestirse de dicha manera la termina favoreciendo, al tiempo que luce mucho más joven.

Karla recibió muchos halagos por parte de aquellos que apoyan su carrera profesional, mientras que otros simplemente le preguntaron el nombre de la tienda donde adquirió el vestuario que llevaba puesto en la imagen.

“Hermosaaaa!!! ¡Bendiciones, me encanta verte el pelo así!!! Te ves súper bien!”, “Si me encanto el vestido… yo quiero uno”, “Porfa danos información de tu vestido de hoy”, “Bella y hermosa mi Karlita. Te ves linda y joven, y me encanta tu look”, “Me encanta tu estilo boho”, “Me encanta tu ropa que usas, siempre te miras hermosa, alegre, todo te queda genial”, “Belleza espectacular mostrando tremendo cuerpazo, Karla Martínez”, “¿Dónde compraste el vestido? ¡Es hermoso!”, “Eres tan hermosa!!!! Con solo mirar tu sonrisa me haces suspirar”, “Me encanta el look”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Por qué Karla Martínez no muestra a sus familiares en las redes sociales?

“No hay misterio, hermosa. Simplemente ni a él ni a mis hijas les gusta que los publique. Y yo siempre voy a respetar su privacidad. Imagínate que mi esposo ni redes sociales tiene! Así que nada de misterio, somos una familia normal, bueno un poquito locos! Besitos”, fue el mensaje que le dejó saber Martínez a una usuaria.

