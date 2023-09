¿Por qué Karla Martínez no muestra a su familia en las redes sociales? La mexicana explica la razón

La mexicana Karla Martínez de manera constante presume sus viajes en la red social de la camarita, donde además supera el millón de seguidores. A su vez, este fin de semana muchos se preguntaron el motivo de su ausencia en la boda de la periodista hondureña Maity Interiano, y es que tomó sus maletas y se fue en familia para Francia.

A su vez, a la conductora del programa ‘Despierta América’ siempre se le ve sola en las postales que comparte en Instagram, hecho que le termina llamando mucho la atención a quienes la siguen para mantenerse atentos al contenido que hace público, y es que las preguntas no paran sobre la presunta ausencia de sus parientes.

“Por qué siempre anda sola donde quedo el marido y sus hijas”, “Es Igual que el marido Lili que no le gustaban las cámaras ni los niños no se cuál es el misterio la vida es bonita y hay que vivir”, “Por qué nunca muestra ls fotos con tu esposo?“, “No siga paseando solita que se la roban”, “Ella siempre está solita”, “Por qué nunca se ve con la familia? Con sus hijas y con su esposo?”, fueron algunas de las consultas que le realizaron en el post colgado en la aplicación.

Karla siempre se ha caracterizado por responderle a algunos usuarios siempre y cuando considere que es necesario y una de ellas le dijo que no entendía el motivo por el que nunca ve a su pareja sentimental en su Instagram y ella le dijo: “Porque a él no le gusta. Así de simple. Besitos!”.

Otras de las interrogantes que más hicieron no fue solamente por su esposo, también porque no ven a sus primogénitas y algunos piensan que viaja sola. Por ello, mencionó lo siguiente: “No hay misterio, hermosa. Simplemente ni a él ni a mis hijas les gusta que los publique. Y yo siempre voy a respetar su privacidad. Imagínate que mi esposo ni redes sociales tiene! Así que nada de misterio, somos una familia normal, bueno un poquito locos! Besitos”.

