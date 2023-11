Aficionado de Boca Juniors se quitó la vida luego de ver perder a su equipo la Copa Libertadores

En ocasiones, el fanatismo sobrepasa los límites y esto quedó demostrado este domingo luego de la final de la Copa Libertadores que Boca Juniors perdió 2-1 ante Fluminense cuando un fanático argentino hincha de los Xeneizes se quitó la vida al no poder soportar el fracaso de su equipo.

Según noticias locales de Argentina, un policía de 23 años fue encontrado muerto por su madre en su residencia en horas de este lunes, presuntamente luego de haber visto la final.

Según las informaciones del testimonio de la madre, el joven era fanático de Boca Juniors y su pasión lo hizo tomar esa fatídica decisión, asegurando la progenitora que anteriormente había mostrado señales de tristeza, ira y enojo cuando el equipo perdía encuentros.

“Era un fanático, era fanático de Boca. Si perdían estaba mal, deprimido. Se ponía mal, triste, se daba piña y decía que no podía perder, que era lo más grande Boca. Boca es una basura, porque a mi hijo me lo mataron, por ellos se mató, y no hay ningún jugador, no hay nadie que me dé el pésame“, se desahogó la madre en directo para la prensa.

Posteriormente también se conoció que en varias ocasiones había comentado a su familia y en especial a su padre que si el 4 de noviembre Boca Juniors no ganaba, se quitaría la vida, algo que no pensaron que se hiciera realidad si su equipo caía ante Fluminense.

De momento no ha existido un comunicado oficial por parte de la directiva del equipo o algún integrante de la plantilla en relación al caso, que ha impactado a toda la opinión pública argentina.

Aunque Boca Juniors cayó en la final de la Copa Libertadores, aún podría salvar la temporada con un título si llega a vencer a River Plate en el Trofeo de Campeones de la Superliga argentina, en un encuentro que estaba pautado para este domingo pero que aún no tiene fecha oficial de disputa.

Adicionalmente, aún tiene cuatro encuentros pendientes correspondientes a la liga local, que deberán ganar todos de ser posible para buscar asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2024.

