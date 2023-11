Mourinho carga contra la Serie A por el calendario y la liga responde: “No se hacen favores a nadie”

José Mourinho ha generado una nueva controversia luego de haberse quejado de los organizadores de la Serie A y su falta de apoyo a los equipo italiano en cuanto a la estructura del calendario local con respecto al de las competiciones europeas como en las que él participa con su equipo, el AS Roma.

El entrenador portugués se quejó específicamente de los partidos de la semana pasada en el que la ‘Loba’ tuvo que enfrentar al Slavia Praga el jueves por la Europa League y sólo tres días después, con apenas 48 horas de descanso jugaron por la Serie A contra el líder de la tabla, Inter de Milán.

“Entiendo que en el fútbol hay mucha gente que llega en paracaídas, no es su mundo, no lo sabe. Vienen por estatus, política, con buen traje, la corbata… No nacieron aquí ni crecieron aquí. Hay que respetar a estas personas por su estatus, eso está bien”, expresó ‘Mou’ sobre cómo elaboran el calendario en la previa del partido de su equipo contra el Lecce.

José Mourinho está en su tercera temporada con la Roma. Crédito: TIZIANA FABI | AFP / Getty Images

Tal y como lo quería el entrenador, sus palabras llegaron a oídos de directivos de la Serie A, que no tardaron en responder. “La Serie A no comenta las declaraciones de los técnicos siempre y cuando no constituyan acusaciones de socavar la credibilidad del torneo. En esta ocasión, tras el partido en San Siro, el míster acusó a la Serie A de querer dañar su club y tuvimos que intervenir“, dijo Luigi De Siervo, administrador delegado de la liga.

“Gestionamos el calendario con profesionalidad y equidistancia. Está muy claro que la Liga no hace favores a nadie y, mucho menos, contra nadie“, agregó.

Por último, De Siervo mostró datos de audiencia de aquel Inter-Roma, para demostrarle a Mourinho que a su equipo le había ido bien en términos económicos. “Como es sabido, los ingresos de los clubes provienen principalmente de la televisión y los horarios se determinan en función de la maximización de la audiencia. La polémica fue inútil porque, casualmente, el Inter-Roma registró la mayor audiencia de la décima jornada y la segunda mejor de la temporada“, cerró.

Cada una de las partes ha defendido el punto más alto de su función, y es que mientras el entrenador criticó el desgaste al que son sometidos sus jugadores por el poco tiempo de descanso entre juego y juego, el directivo se refirió al ámbito económico y lo bien que le hace la actual estructura del calendario al torneo italiano.

Lea también:

– Marcelo agiganta su leyenda y se une a la lista de 14 jugadores que ganaron Champions y Libertadores

– David de Gea dijo que Bruno Fernandes “no es el capitán adecuado” para el Manchester United

– Real Madrid desmiente nuevamente estar negociando con Kylian Mbappé