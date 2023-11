Periodista asegura que Rosalía terminó con Rauw Alejandro porque “vio algo que la dejó en shock”

El cantante Rauw Alejandro podría tener “algo que esconde” y supuestamente ese sería uno de los motivos por el que terminó su relación con Rosalía, aseguró la periodista catalana Nuria Marín.

Cuando Rosalía y Rauw Alejandro decidieron ponerle fin a su compromiso nupcial anunciado con la canción “Beso” y a tres años de relación, surgieron rumores de supuestas infidelidades.

En su momento, el intérprete de “Todo de Ti” confirmó la ruptura, pero no dio detalles.

Tras su participación en el podcast “Querido Hater”, con el influencer Malbert como presentador, Marín agitó las aguas de los rumores sobre la relación que tuvieron los artistas.

“¿Es posible que una posible bisexualidad de Rauw Alejandro haya sido el detonante de la ruptura?”, preguntó el presentador.

“A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar”, dijo Marín.

“Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura. Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí”, respondió Marín, quien no quiso revelar el nombre de quien le compartió la información.

Durante el podcast, ambos participantes aseguraron tener información sobre la ruptura de los cantantes, pero no quisieron revelar detalles.

“A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: ‘No puc’ (No puedo)“, afirmó Marín.

¿Cual ha sido el verdadero motivo de la ruptura entre Rosalía y Rauw?😱



Programa completo en Podimo y con este enlace 30 días gratis: https://t.co/2m5A2zVT7S #QueridoHater #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/J79kVn30cj — MALBERT (@ItsMalbert) November 1, 2023

La periodista de espectáculos se posicionó en el bando de Rosalía. “Team Rosalía, cien por cien”. Luego de tomar partido, Marín dio paso para expresar su opinión sobre el comportamiento que tuvo Rauw Alejandro.

“A mí me parece que hay que ser muy pesado para utilizar de esta manera e insinuar y dar a entender cosas de Rosalía que no ha hablado ni ha dicho nada.

“El único que ha hablado y ha dicho algo ha sido él, y por algo será. Algo tendrá que ocultar. Que si hago una canción, que si quito las fotos del Instagram, ahora me subo en el escenario, justo en Barcelona, de donde es Rosalía”, comentó Marín.

Hasta la fecha continúan las especulaciones sobre las causas del rompimiento pues ninguno de los dos artistas ha dado a conocer los motivos.

