Rauw Alejandro muestra detalles de su vida en Barcelona sin Rosalía

Una galería de fotos ha sido publicada por Rauw Alejandro y ha dejado a muchos de sus seguidores con distintas opiniones. El cantante boricua de reggaetón muestra en esas fotos como es su vida ‘últimamente’, quizá refiriéndose a la manera en la que vive desde que su relación con la cantante española Rosalía llegó a su fin.

Con la ubicación de la galería estando en Barcelona, España, lugar donde la pareja hacía vida. En las imágenes se le ve en diversos momentos: tomando el sol en el patio de una casa, caminando en una plaza, jugando con sus gatos, comiendo con amigos, acostado en una gran cama y hasta en un selfie en el baño.

“Life lately ☕️(La vida últimamente ☕️)”, es el breve mensaje que acompaña a esta publicación que ha superado el millón y medio de me gustas en Instagram.

Ante esto, como sucede ante cualquier situación, los internautas no tardaron en reaccionar y lo hicieron de diversas maneras: muchos cuestionando y otros con mensajes de apoyo. “¿Qué haces en Barcelona sin Rosalía? Es como comer pan sin mantequilla”, “Quiérete mucho, no mires hacia atrás más adelante hay más mujeres y tal vez mejor, que te valoren por lo que eres”, “Así no, Raúl Alejandro”, “Regresa con la rosy, dejen el orgullo. Demuéstrale TU AMOOOORRRRRRRR”, “Ya no te quiero volver a ver en México, I N F I E L” y “Mientras siga con su tatuaje de Rosalía yo seguiré durmiendo tranquila” son parte de las reacciones.

