El eterno bikini rosa de Julia Gama, hoy la ex Miss Brasil cuenta su historia

Julia Gama es reconocida en Latinoamérica por haber formado parte de dos de los realities más exitosos de la televisión hispana de Telemundo, uno es “La Casa de los Famosos 2” y el segundo fue “Los 50”, primera temporada. Gama se integró a estos proyecto luego de conquistar a los latinos tras su participación como Miss Brasil en Mis Universe 2020, en el cual terminó como primera finalista.

Su carrera como modelo y Miss Brasil en gran media recibió aplausos y fuertes halagos no sólo por su belleza, sino por sus altos niveles de comunicación y lo bien que se desenvuelve frente a la prensa y público en general. Sin embargo, en su carrera también ha recibido críticas, una de ellas por el uso constante de un único bikini. Muchos usuarios de las redes sociales se percataron de que muchas fotografías y videos de Miss Brasil la exponían luciendo un bikini rosa, el cual parecía no querer cambiar nunca, hoy sabemos por qué.

A través de Instagram Julia Gama ha desvelado la razón detrás del bikini rosa, y todo estaba relacionado con la falta de ingresos económicos. Su situación financiera para ese entonces no era del todo positiva y por esta razón decidió hacer uso de lo que tenía y de lo único que podía permitirse.

“Sería un buen marketing decir que, como Miss Brasil, elegí usar este bikini rosa únicamente por razones de minimalismo y sostenibilidad”, explicaba Julia Gama en su post de IG. “Sin embargo, lo cierto es que cuando regresé de China para ser Miss Brasil, estaba lidiando con las consecuencias de un enorme golpe financiero que me dejó prácticamente sin reservas. Llegué a Brasil casi sin recursos y sabía que necesitaría invertir lo poco que tenía en mi preparación. Por supuesto que siempre quise aparecer con la mejor ropa”, contó Gama.

También agregó: “En ese momento, mis opciones de asociación estaban restringidas debido a mi contrato, y no hay forma de evitarlo, esto es parte de la vida de una Miss Brasil. Por eso me has visto usar este bikini una y otra vez. Creo que no siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí nuestra actitud ante ellas. En el caso del bikini, podría haberme sentido frustrada, avergonzada de usarlo tantas veces o incluso evitar volver a usarlo…”

Con el paso de los años este bikini rosa que tanto ha dado de qué hablar se ha convertido en una pieza de la buena suerte para la joven modelo, influencer y novia de Rafael Nieves, así lo ha terminado explicando en su relato de los hechos a través de Instagram.

“Como no tenía todas las condiciones que quería, podría haber pensado que no valía la pena perseguir mi sueño o que era imposible hacerlo realidad. Podría haber pensado “si las condiciones son limitadas, me limitan a mí”. En lugar de eso, decidí que, cualesquiera que fueran las condiciones, creería en mi sueño y me prepararía para hacerlo realidad.

“Ya conoces el resto de la historia. Hoy tengo muchos bikinis, pero el famoso bikini rosa siempre será mi bikini de la suerte”, concluyó.

Sigue Leyendo más de Julia Gama aquí:

· “Los 50” de Telemundo: ¿Rafa Nieves y Julia Gama traicionaron a Kim?

· Julia Gama expone a Natalia Alcocer y los fans estallan en apoyo a la brasileña: La Casa de los Famosos

· Douglas estalla contra Julia Gama en “Los 50”: “Tu palabra no tiene valor”