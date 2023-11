Inmigrante ilegal hondureño acusado de delitos sexuales es detenido por tercera vez

Un inmigrante ilegal hondureño que había sido acusado previamente y detenido en dos ocasiones por delito grave de violación por fuerza, amenaza o intimidación; secuestro por la fuerza y ​​agresión a un familiar en Herndon, Virginia, fue capturado por tercera vez por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades dicen que el hombre ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido y sin ser inspeccionado ni admitido por un funcionario de inmigración. Así lo informó Fox News.

“Este ciudadano hondureño indocumentado ha demostrado ser un perjuicio para nuestra comunidad y una amenaza para los residentes de Virginia”, dijo Russell Hott, director de la oficina de campo de ERO Washington DC. “ERO Washington sigue comprometido a detener a los criminales que son devueltos a la población local cuando una orden de retención no se respeta. No permitiremos que estos delincuentes no ciudadanos deambulen libremente y victimicen a personas inocentes”, añadieron.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó al ciudadano hondureño cerca de Roma, Texas, en junio de 2021. Posteriormente, emitió un aviso para que compareciera ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ), según funcionarios federales citados por Fox News.

Historial de capturas

El inmigrante, de quien no se dio a conocer su identidad, fue nuevamente detenido el 20 de julio de 2023. En ese momento fue acusado de delito grave de violación por la fuerza, amenaza o intimidación, secuestro por la fuerza y ​​agresión a un familiar, de acuerdo con las autoridades.

Según Fox News, ese mismo día, ERO Washington, DC emitió una orden de detención de inmigración contra el ciudadano hondureño en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax (FFXADC) en Fairfax, Virginia. No obstante, el 17 de agosto de 2023 el organismo determinó que FFXADC liberó al inmigrante ilegal sin notificar a ERO.

Finalmente, agentes de deportación de ERO Washington, DC detuvieron al inmigrante hondureño el 12 de octubre de 2023 y le entregaron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

El hombre permanecerá bajo custodia, en espera de la resolución de su proceso de deportación.

Con información de Fox News.

Sigue leyendo: