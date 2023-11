Laura Zapata responde de manera tajante cuando le preguntan si se reconciliará pronto con Thalía

Laura Zapata comparte detalles de su participación en la segunda temporada de “Secretos de Villanas” (CanelaTV) un proyecto en el que la actriz, asegura, tenía que estar.

“Cuando yo vi que salió la primera parte, dije ¿cómo van a hacer ‘Secretos de Villanas’ sin la villana original que soy yo? Y mira, pide y se te concederá. Yo pedí, me pregunté por qué no estaba yo, pero la respuesta del cosmos, de la vida fue ‘vas a estar en la segunda parte'”.

Salen muchos chismes, pero ¿con quién realmente estás enemistada?

¡No, mi amor! Yo no tengo enemistades. Las personas se miden conmigo y entonces en algunas o en muchas ocasiones salen perdiendo, y las que se enemistan conmigo son ellas.

“Yo no tengo enemigos, yo la paso muy bien. Estoy muy entretenida con la gente que amo como para preocuparme u ocuparme de la gente que tiene problemas con mi persona”.

¿Qué tendría que suceder para que retomaras tu relación con Thalía?

¡Ay, bueno! Yo no sé tú qué clase de persona seas, pero yo creo que en el ejercicio con los seres humanos, tú decides si quieres tener lazos con “z” o con “y”. Yo sí soy bien categórica y bien definitiva, y cuando decido no tener relaciones con alguien es porque tuve ya un ejercicio de convivencia que al final, o en medio, no me gustó.

“Entonces cuando yo termino con alguna relación no puedo volver atrás; o sea, pasos hacia atrás no me gusta. Me gusta caminar, tengo mucha gente que me quiere, que me ama, que me respeta en mi vida, que yo quiero, que yo amo, que yo respeto, en mi vida, como para estar ‘como una llanta dando vueltas en el lodo’, insistiendo en algo que yo sé que ya no funciona”.

