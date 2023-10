Aylín Mujica tras tener diferencias con Laura Zapata la ve y dice: “Esto va a ser un infierno”

Hace pocos meses dieron a conocer que estaban grabando la segunda temporada de ‘Secretos de Villanas’ que será transmitido a través de Canela TV, y que podrán disfrutar desde el próximo 26 de octubre.

Destacadas personalidades del mundo del entretenimiento se reunieron en una propiedad ubicada en Kelowna, British Columbia, en Canadá. Además, las actrices que participan son: Cynthia Klitbo, Maritza Rodríguez, Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Gaby Spanic, Aylín Mujica, y en esta oportunidad contarán con un nuevo rostro, debido a que el equipo de producción decidió incluir a Laura Zapata.

La relación entre Zapata y Mujica no es la mejor desde hace algún tiempo, debido a que han sostenido algunas diferencias, mientras que la actriz cubana ha dicho públicamente que la hermana de la cantante Thalía es una “amargada”.

La cubana Aylín Mujica sorprendió con sus expresiones faciales tras ver a Laura Zapata. / Foto: Mezcalent.

“Me agarró de sorpresa. Estaba cenando con Sabine y me encuentro a la Laura Zapata ahí y dije: ‘Esto va a ser un infierno’. Ya yo había trabajado con ella y habíamos tenido problemas. Entonces dije ‘¡Dios mío’, pero bueno”, explicó Aylín a People en Español.

En la promo de forma inmediata se pudo apreciar que existen diferencias entre ambas. Por ello, Zapata dijo: “Claro que nos conocemos… bueno, ella (Mujica) dice que me conoce más que yo a ella… pues no dices, ¿que soy una amargada?”.

La mexicana Laura Zapata enfrentó a Aylín Mujica. / Foto: Mezcalent.

Las cosas no quedaron así porque la cubana le siguió respondiendo a su colega, al tiempo que le mencionó: “Cuando trabajabas conmigo si lo eras. No sé… así lo sentí, pero no quiere decir que seas en la vida una amargada”.

Sin embargo, la presentadora de ‘La Mesa Caliente’ expresó que luego de esos momentos de tensión lograron aclarar ciertas cosas y explicó que una de las mejores cosas que hicieron fue ser sinceras una con la otra.

Sigue leyendo:

· Aylín Mujica abandona “La Mesa Caliente” durante el programa en vivo, al salir dijo: “No quiero hablar”

· Verónica Bastos y Aylín Mujica crean polémica tras el intenso momento que vivieron en ‘La Mesa Caliente’

· Aylín Mujica cumple con nuevo reto profesional fuera de Telemundo, ¿qué pasará con ‘La Mesa Caliente’?