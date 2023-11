Ricardo Montaner se retira de los escenarios: “Ha llegado un momento en mi vida que jamás pensé”

El cantante Ricardo Montaner anunció su retiro de los escenarios durante uno de los conciertos que está realizando en Latinoamérica. El cantante de origen argentino brindó estas declaraciones en Costa Rica, en donde según Mezcalent, afirmó que ya no va a ofrecer shows por un tiempo indefinido,

“Ha llegado un momento en mi vida que jamás pensé. Hace más de 30 años que no he parado ni un momento y creo que ya es hora de que me ponga a hacer otras cosas. Voy a ver a mis nietos crecer y no perderme de nada de lo que pase con ellos, sembrar flores y otras cosillas. No sé cuándo volveré a los escenarios”, dijo el intéprete de “La Mujer de mi Vida”.

El cantante señaló que su decisión no significa que estará alejado de la música, pues prometió que compondrá muchos temas. Asimismo, reveló que próximamente se estrenará su nuevo material discográfico.

Recordemos que actualmente Ricardo Montaner está viendo cómo su familia crece casa vez más. Sus hijos ya todos están casados y el único que aún no se ha convertido en papá e Ricky, el esposo de Stefi Roitman.

También es cierto que después de una larga trayectoria y con 66 años de edad, seguir el ritmo de sus giras y separarse de su familia cuesta muchísimo más, ya que con el tiempo su esposa, Marlene, no siempre puede acompañarla porque además la reconocida productora, también es la matriarca de esta familia, la que siempre está pendiente de todo lo que sus hijos, nueras y nietos necesitan.

