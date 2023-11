Tragedia en el fútbol: Hombre de 23 años se quitó la vida tras la derrota de Boca Juniors ante Fluminense

El mundo del fútbol se vio manchado por los altos niveles de fanatismo luego que se confirmada el suicidio de un hombre de 23 años en la localidad argentina de Bonaerense luego de la derrota que sufrió Boca Juniors de su país ante el Fluminense brasileño en la final de la Copa Libertadores de la Conmebol disputada este fin de semana en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La información sobre este hecho fue recogida a través de un reportaje realizado por Crónica TV en el que se pudo detallar que su cuerpo sin vida fue encontrado en la habitación de su vivienda ubicada en la calle Arturo de Bassi en el barrio Don Orione, en el sur del conurbano bonaerense.

Su madre, quien ofreció las declaraciones y fue la persona que encontró el cadáver, detalló que el sujeto ejercía como oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires; detalló que luego de perder el partido ante Fluminense no aguantó la tristeza y se disparó en la cien derecha con su arma de reglamento.

El occiso quedó identificado como Marcelo Morales, quien le transfirió todo a su hermano menor, antes de quitarse la vida.

“Era refanático de Boca. Si perdía él estaba mal, deprimido, se ponía triste, se daba piñas (golpes). Él decía que no podía perder, que era lo más grande Boca. Boca es una basura, porque a mi hijo me lo mataron. Por eso se mató mi hijo por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador, no hay nadie que a mí me dé el pésame”, dijo la madre de la víctima.

La madre del hombre recordó en sus declaraciones que semanas antes le había adelantado a su padre la decisión de quitarse la vida en el caso de que Boca Juniors no lograra ganar la final de la Copa Libertadores.

Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio. Cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, concluyó.

