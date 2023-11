Chayanne explicó porqué nunca hizo una colaboración con Ricky Martin

Decir que Chayanne la pasó realmente bien conversando con “El Molusco” es darle muy poco crédito a su compatriota. El cantante la pasó sensacional y habló de todo un poco. Risas por aquí, risas por allá… de tanto en tanto el intérprete de “Lo dejaría todo” recordó toda su carrera y cómo él ha ido cambiando de la mano de la industria de la música, pero sin perder su esencia, su estilo y su caballerosidad.

Chayanne promociona su nuevo disco: “Bailemos otra vez”, una producción que contiene nueve canciones en donde podemos escuchar cómo las nuevas tendencias de producción también son parte de este proyecto, pero en donde no faltó el sello indiscutible de este romántico.

El disco va sin colaboraciones, es decir que Chayanne no realizó un solo dueto en esta producción, pese a que una de las tendencias actuales de la música va tirando por esa rama. Muchas de las carreras del género urbano se han cimentando en ese aspecto.

El Molusco, por esta misma razón, y hablando de la trayectoria de su entrevistado destacó que él, de manera personal y como fan, siempre quiso saber porqué Chayanne nunca había cantado a dueto con Ricky Martin, siendo ambos contemporáneos, boricuas y exitosos a nivel internacional.

Elmer Figueroa Arce, el nombre real de Chayanne, respondió con la educación que lo caracteriza destacando que esto es algo que nunca se pensó, que lamentablemente la oportunidad nunca se dio porque en efecto no es algo que se tuviese en mente para ese entonces, sumado a la misma explicación que otorga “El Molusco”, quien destaca que probablemente las disqueras en ese entonces no mezclaban artistas bajo ninguna circunstancia.

Aceptando la acotación de su entrevistador, Chayanne comenzó su respuesta con un “no sé”. “Son cosas que no se piensan, quizá no fueron los momentos, no era algo orgánico en ese momento”, alegó el cantante.

Replantea que es como si dijeran “mira lo bien que le está yendo a Luis Miguel, porqué no se hizo una colaboración de Luis Miguel con Ricky Martin”. “Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento…”, dijo Chayanne.

Eso sí, el intérprete también es claro al decir que aún cuando la oportunidad no ha surgido, él no cierra la puerta.

Toda la conversación en torno a las colaboraciones musicales de Chayanne son a partir del minuto 21.

