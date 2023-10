“Bailemos otra vez” con Chayanne y démosle mucho más que un segundo

Nueve canciones componen el nuevo disco de Chayanne que lleva por nombre “Bailemos otra vez”, una invitación que sus fans están dispuestas a tomar, con los ojos cerrados. Con 55 años, Chayanne nos está regalando nueve temas en los que su voz se sigue escuchando igual, lo que habla de lo ordenado que éste es con su instrumento de trabajo.

Los años han pasado, porque en efecto tiene 55, pero su sonrisa sigue siendo la misma, su energía y elegancia no han mermado con los años y ahora sus fieles admiradoras lo único que quieren es verlo bailar y escucharlo cantar.

En este deseo de bailar con Chayanne y navegando por sus nuevas canciones nos topamos con “De tanto”, el cuarto tema en su lista de nueve. Con ella, definitivamente, bailaremos pegados y despacio, sobre todo cuando nos dice: “Te pido vuelve que no aguanto otro día si tú no estás en mi vida, no puedo llamarle vida sino te tengo…”

Sobre la composición del disco, Chayanne sorprende con nueve temas en los que regresa en solitario. Su nuevo albúm no posee colaboraciones. Esto llama la atención, porque en la actualidad todos los artistas están colaborando unos con otros, lo hemos visto en los recientes materiales discográficos de Karol G, Camilo, Becky G, Chiquis, Ricky Martin, Jennifer López, Shakira, Christian Nodal… Llevamos varios años en donde las colaboraciones han logrado sostener los materiales discográficos de muchos, porque las fusiones reciben aceptación por parte de quienes descargan música y siguen llamando a la radio para solicitar sus favoritas.

El boricua, por otra parte, ha demostrado con “Necesito un segundo” -track 5- que está consciente de las tendencias de la música actual, en donde el regional mexicano ha logrado conquistar a los mayores exponentes del pop y del género urbano como son Maluma, Bad Bunny y Ricky Martín, entre otros.

En entrevista con la conductoras de “La Mesa Caliente” éste le explicaba a Azucena Cierco que el pop le permite a él como cantante realizar este tipo de fusiones. En el caso de “Necesito un segundo” también dijo que esperaba que su público mexicano recibiera la canción con todo el cariño con el cual esta fue concebida.

A la hora de bailar con mucha más sensualidad, está claro que Chayanne no le rehúye a ningún género. Su nuevo disco también sorprende con un tema delicioso: “Bailando Bachata” -track 3-. “Contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Sólo quiero tu sabor”, dice el intérprete que sabe cómo enamorar a sus más fieles admiradoras, para seguir conquistando así a nuevas generaciones.

“Bailemos otra vez”, en resumen, es un disco que no decepciona, que no deja de lado todo lo que actualmente gusta y suena en la radio, pero con la delicadeza de Chayanne, aquél que enamoró a cientos de miles con canciones como: “Y tú te vas”, “Un siglo sin ti”, “Me enamoré de ti” y “Humanos a Marte”, entre otras.

