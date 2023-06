Los fanáticos de Chayanne están preocupados: dicen que el cantante está muy flaco

Las alarmas se encendieron: los fieles fanáticos de Chayanne están preocupados por el artista luego de una nueva aparición que hizo en su perfil de Instagram.

El cantante boricua se mostró desde el área de la piscina para decirle a sus seguidores que está próximo a sacar una nueva canción e invitarlos a todos a bailar al ritmo de la bachata.

Estas imágenes donde Chayanne aparece sonriente y presumiendo sus pases de baile causaron diversas reacciones de su público: muchos se emocionaron porque pronto viene nueva música del famoso cantante de ‘Torero’, mientras que otros se preocuparon por su aspecto físico, pues sienten que está muy flaco.

“¿¿Es mi percepción o mi artista está muy flaco??”, “Si, se ve más flaco de lo que estaba”, “¿¿Por qué tan flaquito??”, “Hermoso, estás muy flaquito”, “Me preocupa tu delgadez. Al parecer somos varias que hemos percibido lo mismo”, “Está más delgado, sí, pero igual de maravilloso” “Ay padre de mi hijo estás muy delgado“ y “¡Qué fue lo qué te pasó?” son parte de los comentarios que le han dejado algunas de sus fanáticas, esas que lo y han acompañado a lo largo de su exitosa carrera.

Activo en Instagram

Chayanne de manera frecuente comparte contenido con sus más de 7,5 millones de seguidores en Instagram. Una de esas recientes publicaciones apareció de nuevo desde un área de piscina luciendo una bata de baño en color blanco.

“A mí me gusta balar bachata en bata”, dijo en esa oportunidad.

Tal parece que el video en este nuevo tema que estrenará el boricua contará con un video musical grabado cerquita del agua.

Esta publicación consiguió más de 75.500 me gustas en Instagram y cientos de comentarios de sus fanáticas llenándolo de elogios por lucir en bata de baño de manera elegante y atractiva. View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

Sigue leyendo: