Chiquibaby pone un alto tras las críticas por usar un vestido blanco con pronunciadas aberturas

La presentadora de televisión Chiquibaby recientemente compartió unas fotos en su perfil de la red social de la camarita. A su vez, se puede apreciar que lleva puesto un vestido blanco más arriba de las rodillas y con considerables aberturas a la altura de sus voluptuosos pechos.

Sin embargo, recibió muchos comentarios negativos por el atuendo que llevó puesto y que decidió llamar ‘el vestido de la discordia’. Por ello, el pasado martes realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde además contó con la participación de las diseñadoras del look que lució para un momento bastante especial.

“El fin de semana estuve de aniversario con mi esposo y me fui a cenar y yo elegí un vestido (…) que me encantó, un vestido superlindo, un vestido muy fuera de lo común. Si algo creo que me ha destacado o siempre me ha hecho sentir especial es que no me gusta seguir a la gente, no me gusta seguir las tendencias, me gusta ser como soy y si yo me siento cómoda con algo trato de ponérmelo y así transmitirlo. Y la mayoría del tiempo me ha funcionado. Creo que es bien importante que uno se sienta muy bien con lo que tiene”, dijo durante el live.

“No es porque me molestó a mí las cosas que me dijeron por el vestido… Estoy haciendo esto porque si yo puedo impactar a una o dos personas que me están viendo de las nuevas generaciones. El mensaje va para ellos porque yo estoy preocupada por las niñas de 12, las niñas de 11 que reciben críticas de otras niñas de su misma edad inmaduras que no tienen la seguridad que tiene uno y que esto les pueda generar una baja autoestima o una depresión”, agregó la comadre de Adamari López.

Internautas se burlan de Chiquibaby

“Ese vestido no te queda ni a tu cuerpo ni a tu edad”, “No estoy criticando a Chiquibaby solo que el vestido es más feo que he visto”, “Pensé que era una bata para dormir”, “Tienes que despedir al que te viste, lo hace muy mal”, “La fuerza de gravedad no está a tu favor con ese vestido”, “Creo que esta vez no acertó en su vestimenta”, “El que te viste te odia”, “Para nada el vestido, horroroso”, “Me recuerda mi primer curso de costura así me quedo tal cual, qué desastre, omg”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

