Fernando Alonso aseguró que “aún no es el momento de retirarse” de la Fórmula 1

Luego de conseguir el tercer lugar en el Gran Premio de Brasil y alcanzar su octavo podio de la temporada, el español Fernando Alonso aseguró en una entrevista que su retiro aún está bastante lejos.

En una entrevista concedida a la edición británica de GQ, el piloto de Aston Martin aseguró que no piensa en la retirada luego de igualar en Brasil los 106 podios de Alain Prost en el ranking histórico.

“Me encantaría conseguir mi victoria 33. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, 33 es un número que veo en todas partes, y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse”, afirmó Fernando Alonso.

Sobre su primera temporada en Aston Martin, Alonso reconoce que “ha sido una grata sorpresa”: “Teníamos algunas esperanzas con la incorporación de gente nueva al equipo. Parecían saber lo que hacían, pero esta era una visión a largo plazo. Pensábamos que en 2023 estaríamos luchando con regularidad entre los diez primeros, y tal vez un podio o dos serían posibles”, aseguró el piloto español

“La idea era que en 2024 seríamos un aspirante regular al podio. Pero este año en la primera mitad de la temporada hemos estado luchando regularmente por las primeras posiciones y eso ha sido una sorpresa, así que estoy contento”, señaló el piloto de 42 años.

Alonso actualmente es el piloto más veterano en la categoría reina y tiene en sus hombros 378 Grandes Premios, siete cambios de equipo y dos campeonatos del mundo con Renault.

