PEOPLE escogió al hombre más “sexy” del mundo de 2023 y es el actor Patrick Dempsey

El actor Patrick Dempsey este miércoles da un paso más debido a un reconocimiento mundial que dio a conocer la revista PEOPLE, puesto a que fue escogido como el hombre más “sexy” de este 2023, elección que realizan anualmente sobre alguna destacada personalidad que forme parte del entretenimiento.

“Estaba completamente en shock. Me alegra que esté pasando en este punto de mi vida. Es bonito tener el reconocimiento y ciertamente mi ego se eleva un poco, pero me da la plataforma de usarlo para algo positivo”, fueron las declaraciones que ofreció a PEOPLE, al tiempo que destacó que no lo podía creer y pensaba que era una broma.

El actor tiene tres hijos y tras la reacción que ellos tendrían al enterarse de esta noticia respondió lo siguiente: “Simplemente, se burlarán de mí, se molestarán y descubrirán todas las razones por las que no debería hacerlo. Lo cual es bueno, me mantienen joven”.

Patrick Dempsey su personaje en Grey’s Anatomy

El estadounidense Dempsey le dio vida al personaje del doctor Derek Sheperd en la serie Grey’s Anatomy, que fue un éxito rotundo. Además, su carisma, apariencia atractiva y dedicación al trabajo lo convirtieron en el amor platónico de muchas fanáticas de la narrativa. El apodo de “McDreamy” se hizo popular porque muchas mujeres soñaban con ser pacientes de este encantador médico ficticio.

Patrick Dempsey junto al resto del elenco de la serie en enero de 2007. / Foto: Vince Bucci/Getty Images.

Patrick supo interpretar a este personaje con una mezcla de encanto, inteligencia y emotividad, lo que lo llevó a ganarse el apoyo y la adoración de un gran número de seguidoras. Sin duda, su papel en la serie fue clave en el éxito que catapultó su carrera a niveles de fama internacional.

