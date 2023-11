Danna Paola es tajante con el género femenino: “No puedo con la falsa sororidad”

Danna Paola conversó y participó en una entrevista con las influencers Calle y Poche con quienes abordó el tema de la hipocresía que hay entre mujeres, haciendo ver que en ocasiones los ataques que muchas reciben provienen de otras que dicen apoyarse mutuamente.

Estos aspectos han generado en ella que el 8 de marzo, día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, haya perdido cierto sentido en la vida de la intérprete de “Mala Fama”.

“No puedo con la falsa sororidad como por ejemplo lo que se da en las manifestaciones del 8M, es una fecha que me remueve muchos sentimientos”, dijo Danna Paola, quien también agregó: “obviamente apoyo las marchas que saben cuál es el origen del asunto, porque tiene un trasfondo y es un tema muy denso, pero no sé qué es peor en esta fecha…mujeres que atacan a otras o mujeres que te felicitan en ese día”.

La cantante y actriz mantiene esta opinión, pero también sostiene que sí cree en el empoderamiento femenino, aspecto social en el que definitivamente cree y apoya. Pero los aspectos que señalar y denuncia también son una realidad, tanto que hay un viejo refrán que dice: “la peor enemiga de una mujer es otra mujer”.

Actualmente también es cierto que hay una apropiación indebida del termino “feminismo”, algo que en efecto Danna Paola destaca, exponiendo que hoy en día hay situaciones en donde se puede ver cómo existen mujeres que ciertamente aprovechan dicha palabra para escudarse y hacer cosas indebidas. Bajo el pretexto de ser feministas alguna también ejercen violencia de género y motivan acciones que pueden violentar los derechos de otros.

El apoyo entre mujeres y el feminismo busca que todas obtengan los mismos beneficios y oportunidades que los hombres en todos los ámbitos, que van desde el ambiente laboral, el académico y el adquisitivo, entre otros. No se trata de posicionar a la mujer por encima del hombre, se trata de ser iguales, no de que la sociedad beneficie por género, por el solo hecho de ser mujer, se trata de ser justos, se trata de ser iguales. No se trata ni debe buscarse el ser permisivo.

