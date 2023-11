Julio César Chávez Jr. ofrece detalles sobre su situación tras rumores de su hospitalización

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. decidió acabar con los recientes rumores que han surgido sobre su estado de salud en los últimos días luego de una llamada que realizó su esposa Frida Muñoz a los funcionarios policiales en el que afirmaba que temía por su vida al presuntamente recaer en su adicción a los medicamentos.

Estas declaraciones las realizó el hijo del mítico boxeador Julio César Chávez durante una entrevista ofrecida a Diego Martínez, de Cancha; en sus declaraciones afirmó que a pesar de sus 20 años de carrera profesional se siente bastante bien físicamente y ha venido cumpliendo con su rehabilitación con el apoyo de su familia y los especialistas.

“Yo estoy bien a pesar de tener 20 años de carrera profesional, ya tengo 60 peleas profesionales, estoy motivado, y sabes lo que ha pasado, en lugar de agarrarlo para mal lo quiero agarrar para bien.

Julio enfatizó que los últimos años de su vida han sido bastantes difíciles al estar internado en una clínica de rehabilitación y especialmente por estar alejado de sus hijos para no afectarlos emocionalmente por todo lo que él ha tenido que vivir para estar sano nuevamente.

“Lo más difícil de este tiempo fue no ver a mis hijos. Tú sabes que los niños son los que realmente requieren del tiempo de los padres, ya la esposa, los amigos pueden llevar la vida sola, pero los niños el tiempo que les dejé de ver es lo que más me pesa, pero espero poco a poco platicarlo con ellos y darles más tiempo para que no me afecte y no les afecte a ellos en un futuro, es lo que más me interesa a mí”, resaltó.

“Ha sido poco a poquito porque no puedes llegar de una y darles un abrazo y explicarles, ha sido trabajo de varios meses, llevo seis o siete meses trabajando con ellos, acercándome poco a poco y trabajando en correr, estar bien físicamente. Y ellos se han dado cuenta de mi esfuerzo, pues están grandes, tiene mi hija 10 y mi hijo tres y es continuar un trabajo de todos los días”, enfatizó.

Para finalizar, el icónico boxeador que cuenta con más de 60 combates expresó su deseo de poder volver a los cuadriláteros para demostrar que a pesar de su edad todavía tiene mucho qué ofrecer y así poder alcanzar nuevos logros para su carrera.

“De eso se trata, de volver a estar en el ring. Sí me gustaría, la verdad que me he venido preparando mental y físicamente y vengo de algunas cosas que me han pasado en mi vida, me quedaron ganas de subir al ring y quisiera volver a boxear con los mejores muy pronto”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Honduras anunció su convocatoria para enfrentarse contra la selección mexicana en la Nations League

–New York Mets apuestan por los venezolanos: Nombran a Eduardo Brizuela nuevo vicepresidente

–Juan Dinenno quita mérito a su nueva marca con Pumas de la UNAM: “Lo importante fue la victoria”