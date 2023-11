New York Mets apuestan por los venezolanos: Nombran a Eduardo Brizuela nuevo vicepresidente

Los New York Mets ya empiezan a trabajar para mejorar su participación de cara a la temporada 2024 de las Grandes Ligas luego de los negativos resultados obtenidos esta campaña en la que no lograron clasificar a los playoffs por la gran cantidad de partidos que perdieron en la ronda regular.

Por este motivo la directiva del equipo tomó la decisión de contratar al venezolano Eduardo Brizuela para que se desempeñe como vicepresidente /asistente especial de operaciones de beisbol de los New York Mets para la próxima temporada; esta información fue revelada por el periodista de The Athletic, Will Sammon en un reportaje.

De acuerdo con la información suministrada por Sammon, el venezolano tendrá el “poder de decisión” en la reconstrucción del roster del equipo para poder registrar un mejor desempeño en la venidera campaña y así poder lograr la clasificación a la postemporada.

Brizuela viene de desempeñarse como vicepresidente de los Milwaukee Brewers y fue uno de los responsables por el descubrimiento del beisbolista Jackson Chourio, quien es una de los principales prospectos venezolanos de las Grandes Ligas.

Brizuela se une a Carlos Mendoza

Con esta nueva incorporación para la vicepresidencia los New York Mets apostarán por un proyecto principalmente organizado por los venezolanos luego de la contratación del manager Carlos Mendoza para la venidera temporada.

Mendoza se desempeñaba como coach de banca de los New York Yankees hasta esta campaña y su compromiso con el juego le permitió ganarse el puesto dentro del equipo de la Gran Manzana.

El manager de los Yankees Aaron Boone se mostró bastante contento por esta decisión tomada por los Mets y afirmó que es “el paquete completo” para encarar esta función.

