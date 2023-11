Katy Perry y Orlando Bloom han ganado la batalla legal por su mansión en Montecito

La pareja de famosos conformada por Katy Perry y Orlando Bloom ha ganado la batalla legal que enfrentan desde hace tres meses. Ambos eran acusados por el veterano Carl Westcott.

Finalmente Joseph Lipner, juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, ha fallado a favor de las estrellas alegando que Westcott no tiene las pruebas suficientes para comprobar que Perry y Bloom se aprovecharon de su condición.

Westcott denunció a la pareja alegando que les vendió una mansión en Santa Bárbara, California, mientras él “carecía de la capacidad mental”. Según el juez, las pruebas presentadas no demuestran que no estuviera del todo sano para decidir si sí o no vender la residencia.

Inicialmente los documentos legales decían: “La combinación de su edad, la fragilidad de su espalda y una cirugía reciente, y los opiáceos que tomaba varias veces al día hicieron que el señor Westcott fuera mentalmente inestable”.

Eric Rowen, abogado de Katy Perry, le dijo a la revista ‘Rolling Stone’ que “el juez concluyó que el Sr. Westcott estaba en plena posesión de sus facultades cuando participó en complejas negociaciones con múltiples partes para finalizar la lucrativa venta de la propiedad”.

Se llegó a la conclusión que el hombre simplemente incumplió el contrato porque cambió de opinión sobre la venta.

Ahora, Westcott se tendrá que enfrentar a un juicio por daños y perjuicios que está previsto para el 13 y 14 de febrero, aunque el abogado de la cantante no descarta que se pueda hacer antes de esa fecha.

Al parecer, hasta el momento Perry no ha declarado pero lo deberá hacer en los juicios siguientes. Según ‘New York Post’, el hijo de Westcott está esperando que ese momento llegue. “Esperamos con interés su testimonio y que se enfrente a posibles sanciones por perjurio. Perry se ha puesto en aprietos al afirmar que perdió años de ingresos por alquiler y que se le deben daños y perjuicios”.

También se debe tomar en cuenta que al momento de negociar Perry aseguró que quería esta mansión para vivir y no para poner en alquiler, lo que significa un contradicción.

Por otro lado, hay que recordar que la pareja compró esta mansión en 2020 por $15 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Katy Perry vende los derechos de su catálogo musical por una espectacular cantidad

• Paris Hilton se disfraza de Britney Spears y Katy Perry para una fiesta de Halloween

• Katy Perry pagó $11 millones de dólares por un penthouse en Hollywood Hills