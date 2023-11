Laura Zapata habla del rol de padre de Gabriel Soto y Geraldine Bazán no se le queda callada

Hace poco fue el estreno de ‘Secretos de Villanas’ donde varias actrices dijeron presente, al tiempo que han salido a relucir detalles de las vidas personales de ellas. A su vez, Laura Zapata una vez más destacó por su opinión debido a que le habló a Geraldine Bazán de Gabriel Soto.

“Tú sabes que con tu exmarido yo he hecho dos películas en Perú. Gabriel ha sido mi hijo en dos ocasiones, pero en una ocasión que teníamos así como un fin de semana él tenía que entregarte a tus hijas…”, comenzó diciendo la hermana de Thalía.

“Y entonces dijo ‘voy a tomar un avión para dejar a las niñas con su mamá’, yo le dije ‘oye, yo voy a ir a México, si quieres me las llevo yo para que no vayas y vengas’. Me dijo ‘no, no, no, no quiero ningún problema con Geraldine, yo tengo que cumplir y tengo que llevar a mis hijas y entregárselas. Me dijo ‘no es por ti, pero es que yo tengo que cumplir’. Tomó un avión en la mañana, llegó, te entregó a tus hijas y se regresó”, agregó Zapata.

Sin embargo, no fue lo único porque consideró que era necesario destacar el rol que él cumple: “Yo viví esta experiencia con Gabriel y como padre es buen padre, no sé como expareja, no sé como marido, pero como padre él está bastante comprometido con sus hijas”.

Elissa Marie es una de las hijas de los actores y ya tiene 14 años. / Foto: Mezcalent.

Geraldine Bazán le responde a Laura Zapata

Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron dos hijas, y pese a que ya no están juntos, no ha sido un impedimento para que se encarguen de ellas. Por ello, la madre de las pequeñas le dijo: “Ambos somos muy buenos papás y me jacto de decirlo la verdad. Yo me considero no la mejor, obviamente no, pero sí una mamá muy entregada, son mi prioridad, son mi vida entera y sé que para él también, entonces tenemos ese compromiso, o sea, no lo decimos (pero) para los dos lo más importante son nuestras hijas y su bienestar y que ellas estén bien”.

Alexa Miranda es la hija menor que tienen en común y actualmente tiene 9 años. / Foto: Mezcalent.

“Y a mí me ha pasado igual, yo me he regresado de República Dominicana a dejarlas porque yo estoy haciendo una película allá y me regreso el mismo día en la noche“, agregó Bazán.

