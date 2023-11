FBI ofrece $10,000 dólares de recompensa por prófugo de NJ identificado en mortal asalto pro Trump al Capitolio

Después de dos días de búsqueda de un sospechoso de Nueva Jersey recién identificado en el ataque mortal de seguidores del entonces mandatario Donald Trump al Congreso de Estados Unidos en enero de 2021, el FBI está ofreciendo $10,000 de recompensa por información que conduzca a su captura.

El FBI y otras agencias policiales están buscando a Gregory Yetman, sospechoso de 47 años, quien sirvió en la Guardia Nacional de Nueva Jersey hasta 2022.

El lunes se emitió una orden de arresto federal en su contra. Se le acusa de agredir, resistir o obstaculizar a determinados agentes; obstrucción de la aplicación de la ley durante disturbios civiles; entrar y permanecer en un edificio o terreno restringido; participar en violencia física en un edificio o terreno restringido; y cometer un acto de violencia física en los terrenos o edificios del Capitolio, reportó Pix11.

En su búsqueda están participante agentes del FBI, la policía estatal de Nueva Jersey, del condado Middlesex y la ciudad Helmetta. El alcalde Christopher Slavicek dijo a The New York Times que la búsqueda comenzó a las 8 a.m. del miércoles cuando agentes del FBI fueron a arrestar a Yetman y él “huyó y se fue al bosque” por la parte trasera de su casa.

Las autoridades no han especificado el presunto papel de Yetman en la insurrección, pero sí publicaron una fotografía que supuestamente lo muestra en el Capitolio, cuando simpatizantes de Trump buscaban detener la proclamación del triunfo presidencial de Joe Biden. Según USA Today, durante la insurrección fue filmado recogiendo un gran bote de aerosol pimienta que había aterrizado cerca de él y apuntándolo hacia los policías que intentaban proteger el edificio asediado del Congreso.

Yetman está en la lista de los más buscados del FBI y el grupo independiente Sedition Hunters ha mantenido imágenes suyas en sus páginas de redes sociales, táctica que ha ayudado a identificar a decenas de otros sospechosos.

La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre Yetman que llame a 911 o al FBI Newark al (973) 792-3000. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El asalto al Congreso, en el que participaron unos 2,500 seguidores de Trump, dejó 140 heridos y nueve muertos -cuatro civiles y un policía- el 6 de enero de 2021, más otros cuatro agentes que se suicidaron en días posteriores.

