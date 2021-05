Republicanos bloquearon crear comisión que investigue ataque mortal pro Trump al Capitolio; Pelosi dice que son una “vergüenza”

Sin sorpresa, los senadores Republicanos bloquearon hoy la creación de una comisión especial que iba a investigar el mortífero asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero guiado por seguidores del entonces mandatario Donald Trump, que no reconocían el triunfo electoral de Joe Biden.

La medida acaba con las esperanzas de un panel bipartidista y con ello el Partido Republicano quiere dejar atrás la violenta insurrección de los partidarios de Trump, destacó Associated Press.

Después de que los Republicanos de la Cámara Alta votaron para bloquear la legislación, la presidenta de la Cámara de Representantes (D), Nancy Pelosi, emitió un comunicado diciendo que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y los miembros de su partido, “al negar la verdad de la insurrección del 6 de enero traen vergüenza al Senado”.

Pelosi dijo que al instar a sus miembros a votar en contra de la comisión, McConnell pidió a los republicanos “ser cómplices en su socavación de la verdad del 6 de enero” y “al inclinarse ante la solicitud de favor personal de McConnell, los senadores republicanos se rindieron al asalto de la mafia el 6 de enero”, citó CNN.

Se esperaba una amplia y efectiva oposición Republicana, aunque familiares de un agente que murió después del asalto y otros que enfrentaron a los insurrectos fueron a pedir personalmente a los senadores conservadores que apoyasen la creación de la comisión.

Al menos 10 senadores Republicanos debían votar “sí” para avanzar en el proyecto de ley, pero sólo 6 lo hicieron. Nueve se abstuvieron y 35 se pronunciaron con un “no”.

“Los Republicanos claramente anteponen sus preocupaciones electorales por encima de la seguridad del Congreso y del país”, agregó Pelosi, e insistió en que los Demócratas “procederán a encontrar la verdad”.

El asalto, el más grave al Capitolio en 200 años, interrumpió temporalmente la certificación de la victoria electoral de Biden y llevó al bloqueo de las redes sociales de Trump, al considerarlo responsable de promover un discurso violento, medida aún vigente.

En febrero, el Senado ya había absuelto a Trump de esa acusación de haber incitado a los disturbios del 6 de enero allí mismo en El Capitolio. Luego, a principios de este mes, el ex mandatario recibió otro fuerte espaldarazo de su partido, cuando la representante Liz Cheney -hija del ex vicepresidente Dick Cheney- fue destituida como presidenta de la Conferencia Republicana por oponerse abiertamente a Trump en sus denuncias de supuesto fraude electoral en 2020.

35 Senate Republicans voted to cover-up the deadly attacks of January 6, 2021.

If Senate Republicans can block an independent commission investigating a deadly armed attack on the Capitol because it might hurt their poll numbers with insurrectionists, then something is badly wrong with the Senate. We must get rid of the filibuster to protect our democracy. https://t.co/foIyeTOFar

Speaker Pelosi: "Mitch McConnell asked Senate Republicans to do him a 'personal favor' and vote against the January 6th Commission."

"In bowing to McConnell's personal favor request, Republican Senators surrendered to the January 6th mob assault."

