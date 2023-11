Terence Crawford cambia de opinión sobre el Canelo Álvarez y planea subir de peso para enfrentarlo

El reconocido y galardonado boxeador estadounidense Terence Crawford ha asegurado en varias oportunidades que no desea enfrentarse contra el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; esto debido a que no deseaba subir de las 147 libras hasta las 168 para poder enfrentarse al mexicano.

“Yo diría 154. No soy la persona que puede decir que podría vencer al mundo. Entiendo que hay categorías de peso por una razón y las respeto. Creo que 154 sería mi máximo, por mi edad. Estoy a punto de cumplir 36 años en septiembre, así que también debo tener eso en cuenta”, dijo el pasado 3 de agosto a los medios de comunicación.

“Como lo he dicho antes, ya me han hecho esa pregunta muchas veces antes, y lo dije antes y lo digo hoy. Canelo está dos divisiones, tres, o incluso cuatro divisiones por encima de mí, porque ya no sabes en qué peso está peleando. Pero realmente, Canelo no me interesa por el factor del tamaño. Canelo peleando en su peso no representa el tipo de correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esta pregunta muchas veces antes, y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”, dijo el 4 de agosto a TMZ.

A pesar de estas declaraciones el pugilista ha sorprendido a todos con el drástico cambio de pensamiento que ha tenido en los últimos meses, debido a que ya piensa en la posibilidad de enfrentarse contra el tapatío y especialmente a la opción de enfrentarlo en las 168 libras.

“Mi objetivo está en las peleas grandes. Creo que si Canelo le gana a (Jermell) Charlo, esa es la próxima pelea que hay que hacer. Si mi revancha con Spence no es la siguiente pelea, entonces creo que esa pelea (con Canelo) es la próxima que tiene que hacerse. Después de esa (Canelo), luego Spence, y entonces puedo cabalgar hacia el ocaso”, resaltó.

“Realmente creo en lo que dije. Esa sería mi oportunidad para mostrarle a todos lo grande que es Terence Crawford. Si Canelo gana esa pelea contra Charlo y acepta mi reto, y subo a 168 libras a retarlo por su título indiscutido en su peso, y esa pelea se da le voy a demostrar a todos que las habilidades pagan las facturas, y tengo las habilidades para hacerlo todo en el ring”, concluyó el 30 de septiembre.

Las últimas declaraciones de Crawford sobre el tema ocurrieron el 9 de octubre, cuando cuestionó el doble criterio del Canelo Álvarez en haber bajado hasta las 160 libras para poder enfrentarse contra Errol Spence.

“Risa. ¿Qué opinan del Canelo diciendo que puede hacer una pelea con Spence en 160, pero conmigo dice que ya no puede dar el peso? No haría una gran diferencia, pero es solo un pensamiento”, tuiteó Crawford.

