“Nunca los voy a defraudar”: Julián Quiñones promete a los fans de la selección mexicana su mejor versión

El delantero colombiano y ahora jugador naturalizado mexicano, Julián Quiñones, espera poder ser convocado para los partidos oficiales que disputará la selección mexicana contra su similar de Honduras en la Liga de Nacionales de la Concacaf para poder formalmente ser parte del equipo que dirige Jaime Lozano y que se encuentra en la búsqueda de su clasificación a la Copa América de 2024.

La nueva estrella de las Águilas del Club América en la Liga MX pidió a la afición que tengan plena confianza en su trabajo y prometió de nunca los va a defraudar en cada uno de los partidos que dispute con el Tri; estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida al periodista Gibrán Araige de TUDN.

“Confíen en mí, yo vine a representar la playera de México por el sentimiento no porque quiero y no porque otra persona dice que quiero lo contrario. Yo sé lo que siento por México y lo voy a representar de la mejor manera. Solamente quiero su apoyo, nunca los voy a defraudar”, expresó el artillero cafetero.

En sus declaraciones Julián Quiñones afirmó su total compromiso con defender los colores de México y reconoció que tiene muchos años deseando portar la camiseta mientras canta el himno nacional en el Estadio Azteca; este hecho podría hacerse realidad el próximo 21 de noviembre para el segundo duelo contra Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Primero estamos pensando en el primer partido del 17 allá en Honduras, los dos son muy importantes, claro que me he imaginado estar vestido con la playera de México en el Azteca, como dices mi casa, la conozco, qué mejor que hacer mi debut aquí en México que en el Azteca”, agregó.

El jugador colombiano reconoció que está en el medio de las críticas por la actuación que pueda tener en un partido con la selección mexicana al jugar como naturalizado; a pesar de esto aseguró que dará todo lo mejor para poder tener un gran desempeño en el partido.

“Normal (las críticas), toda persona es libre de decir lo que quiere, este mundo es libre de expresión y yo respeto que algunas personas no quieran en selección por ser naturalizado, yo respeto mucho su punto de vista”, destacó.

“Sé que algunas personas lo dicen por generar polémica, estoy consciente de eso, aunque muchas personas me tiren he sabido manejar muchas presiones, he venido de abajo como para rendirme en este momento o que por una crítica me vaya para abajo y no rinda como quiero”, concluyó Quiñones.

Sigue leyendo:

–Benjamín Mora sigue molesto por su salida del Atlas: “Lo veo como un fracaso”

–Gerard Piqué cuenta la verdad sobre su crisis con Shakira: “Todo me ha patinado”

–Esposa de Julio César Chávez Jr. revela que teme por “la seguridad” del boxeador