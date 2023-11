Erik Lira lanza duro mensaje tras resolución del TAS que condena a Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul sufrió un duro golpe esta semana luego de la resolución emitida por el TAS a favor del Puebla FC que elimina cualquier posibilidad de los celestes de poder clasificar a la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; este hecho no fue del total agrado de los jugadores y una muestra de esto fueron las declaraciones de Erik Lira.

Durante una conferencia de prensa el jugador cementero se mostró bastante molesto por la decisión del TAS al asegurar que era una decisión que afectaba gravemente el estado anímico de todos los miembros de la plantilla de Cruz Azul.

“Es un momento de mierda la verdad, no sé si algo se rescate, se rescata eso que todos entrenan, 8 de la mañana estamos acá, gimnasio, las putizas, entrenamientos, se rescata eso”, expresó.

“La posibilidad era mínima y nosotros estábamos muy ilusionados porque se había dado los resultados, ahora queda un partido y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad de siempre y después vendrán los cambios, lo que tenga que venir hay que aceptarlo”, agregó Lira en sus declaraciones.

El mediocampista de Cruz Azul aceptó el mal desempeño que tuvo el equipo esta temporada y que esto fue lo que desencadenó el gran fracaso que están registrando; a pesar de eso resaltó que varios de los rivales ganaron por sus errores y no porque fueron superiores en el terreno de juego.

“Es un momento muy doloroso para todos, porque es un fracaso total, vengo representando a todo el club, no hay palabras, le ponemos el pecho a las balas. No hay pretextos, es un fracaso. Los responsables somos nosotros, Cruz Azul no es una sola persona, son miles de trabajadores… tenemos que hacer un análisis de cada uno para que Cruz Azul esté donde tiene que estar”, resaltó.

“No está bien llegar a la última jornada y depender de cinco o seis resultados, no está bien, sabemos que se venía complicado, pero sabíamos que teníamos que ganar y que se juntaran todos los resultados y podía pasar, pero doloroso, creo que ningún equipo no fueron superiores, estamos conscientes que lo que nos ha costado la pérdida de puntos han sido errores individuales”, concluyó.

