El llamativo parche que vistió el Inter Miami en la presentación del octavo Balón de Oro de Messi

El Inter Miami organizó la noche de este viernes una fiesta especial por la celebración del Balón de Oro de Lionel Messi, el octavo de su carrera, en donde el argentino estuvo vestido con una indumentaria muy llamativa.

Y es que el equipo de la Major League Soccer (MLS) organizó la “Noche de Oro” para que el exjugador del Barcelona presentara su octavo Balón de Oro a la afición del DRV Pnk Stadium. En ella, a la indumentaria de Miami se le sumó un parche especial en el centro, el cual exhibe dos cabras en dorado.

Estas cabras simbolizan el apodo G.O.A.T, que quiere decir cabra en inglés pero cuyas siglas significan “Greatest of all times”, es decir, el mejor de todos los tiempos. La misma referencia estará en los botines que usó el capitán de la selección argentina. Con dibujos de los ochp balones de oro y un símbolo del GOAT debajo de los cordones, el argentino jugó un amistoso que su equipo perdió 2-1 ante el New York Red Bull.

🗣️M E S S I 🗣️ pic.twitter.com/sQeXwFdUMO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

Gracias a que Qatar 2022 se disputó entre noviembre y diciembre, esa competición no fue tomada en cuenta para otorgar el Balón de Oro de 2022, que se llevó el francés Karim Benzema cuando jugaba en el Real Madrid.

A pesar que el noruego Erling Haaland conquistó el triplete con el Manchester City (Champions League, Premier League y FA Cup) y se convirtió en el máximo goleador de la pasada temporada de la primera división del fútbol de Inglaterra, Messi tuvo a su favor el cambio del calendario por el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

A sus 36 años, el actual jugador del Inter de Miami se alzará así con su octava recompensa, tras las de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

