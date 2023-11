Atleta rumana abre cuenta OnlyFans para financiar su participación en los Juegos Olímpicos de 2024 

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca y los deportistas ya están trabajando para poder cumplir su sueño de participar en la cita más importante en el acontecer internacional para buscar colgarse una presea de oro y demostrar que son los mejores de todo el mundo.

A pesar de este ferviente deseo la mayoría de los atletas no cuentan con los recursos y respaldo necesarios por parte de los comités olímpicos de sus respectivos países y esto les complica su participación en los Juegos Olímpicos; es por este motivo que muchos de ellos han tenido que ingeniarselas para poder conseguir dinero y la forma más popular actualmente es con la venta de contenido para adultos por medio de la plataforma de OnlyFans.

Un nuevo caso de este tipo es el de la ciclista y patinadora de velocidad nacida en Rumaniia, Alexandra Ianculescu, quien actualmente radica en Canadá y tomó la decisión de abrirse una cuenta de OnlyFans con la intención de recaudar el dinero suficiente para poder financiar su viaje y todos los gastos que necesitará para poder participar en los Juegos Olímpicos de Francia el próximo año.

En una entrevista ofrecida al Daily Star la atleta rumana detalló que posee una cuenta en OnlyFans para poder cubrir los gastos de su vida personal. Sin embargo, dicha cuenta tomó fuerza luego de anunciarla para poder iniciar la recaudación monetaria para poder costear todos los gastos que necesitará en la máxima cita deportiva del mundo.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas. “Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!”, explicó la rumana en sus declaraciones.

Ianculescu detalló en la entrevista que la idea surgió cuando una persona de su círculo privado le recomendó abrir esta cuenta en OnlyFans para poder generar ingresos ante la falta de respaldo que estaba recibiendo luego de la pandemia por Covid-19.

“‘¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como, en serio, la gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos… Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!”, destacó.

“Tengo paciencia. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa y tener hijos y comprar perros en el corto plazo, pero sí trabajar duro para llegar a París“, concluyó Ianculescu.

