Julio César Chávez: “Mi hijo ya perdió el boxeo y se le está yendo la familia”

El mítico boxeador y multicampeón mexicano Julio César Chávez se ha enfrentado en el último año a una intensa lucha con su hijo Julio César Chávez Jr. para poder ayudarlo a superar su adicción por las pastillas para adelgazar que ha afectado su carrera y lo obligó a terminar internado por un tiempo en un hospital psiquiátrico para poder superar casi por completo todos estos problemas.

Durante una reciente entrevista ofrecida por Julio César Chávez a La Jornada durante su estadía en Uzbekistán aseguró que todavía no han logrado la completa estabilidad de su hijo y esto ha ocasionado que esté perdiendo la batalla en varios aspectos de su vida que podrían terminar afectando de una manera mucho peor en los años por venir.

“No he podido ayudar a mi hijo, esa es la única verdad”, expresó el histórico campeón del pugilismo azteca al afirmar que su hijo todavía no ha podido salir con éxito de la rehabilitación a la que ha estado inmerso desde hace un tiempo.

“Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó”, agregó Julio César Chávez en sus declaraciones mientras se encontraba en la ciudad de Tashkent de la nación de Asia Central.

En sus palabras el antiguo boxeador mexicano recordó que ya tiene un total de 14 años sin tomar alcohol ni consumir drogas; a pesar de eso destacó que el complicado trabajo que tuvo que realizar para poder abandonar estas adicciones y por este motivo entiende por lo que está pasando su hijo.

“No he podido ayudar a mi hijo, porque siempre he sido un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando”, enfatizó.

“La otra vez quise traerlo conmigo, pero hasta la policía me echó allá en Los Ángeles. Yo no puedo obligarlo a venir conmigo, porque hasta me meto en un problema legal. Pese a eso, no me voy a rendir hasta recuperarlo”, concluyó Julio César Chávez.

Sigue leyendo:

–Anthony Joshua y Deontay Wilder ya tendrían rivales para diciembre

–Hermano de Dani Alves lanza un nuevo mensaje tras la reaparición del jugador en redes sociales

–Tragedia en Ecuador: Mueren hinchas del Emelec tras ataque armado antes del juego contra Barcelona